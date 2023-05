Un Poster per la Pace: Lions Club premia quattro giovani alunni dell'Istituto Battelli di Novafeltria

Attualità

| 14:09 - 12 Maggio 2023

Le premiazioni del concorso 'Un poster per la Pace' del Lions Club Ariminus Montefeltro.

Il Poster della Pace è un service ormai consolidato del Lions Club Ariminus Montefeltro ed anche quest'anno si è giunti alla tanto attesa premiazione degli elaborati che si è svolta presso la Scuola Media dell'Istituto A. Battelli di Novafeltria: un momento sempre molto ricco di emozione, stupore e gratitudine. Un'apposita Giuria ha scelto i tre disegni vincitori , più un quarto, in via eccezionale, che si è aggiudicato il Premio della Critica. Tema del concorso "Guidare con Compassione" che è stato ben rappresentato dal disegno vincitore di Gaia Giacomini, classe 1A. Il secondo premio è andato ad Angeli Aurora della classe 3B. Terzo disegno classificato quello di Oceane Gouverner, classe 2B. Si è aggiudicato il Premio della Critica il disegno di Giorgia Righi, classe 2D.

Il Concorso invita ogni anno i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 13 anni a riflettere sull'importanza della pace ed è davvero straordinaria la risposta creativa dei partecipanti; citando M. Lodi "C'è speranza, se questo accade". "Grazie ragazzi, ci rivediamo il prossimo anno - è il messaggio di Lions Club - un particolare ringraziamento va inoltre alla Preside Dott.ssa Filomena di Rella, a tutti i suoi collaboratori e al Prof. Di Arte Daniele Campopiano per la preziosa collaborazione".