Stadio Neri: anche la Lisi chiede la Curva Est più vicina al campo da gioco

Attualità

Rimini

| 14:05 - 12 Maggio 2023





Anche i consiglieri Gloria Lisi e Stefano Murano Brunori, del gruppo consiliare Gloria Lisi per Rimini, hanno presentato un ordine del giorno sullo stadio Romeo Neri, chiedendo l'avvicinamento della Curva Est al campo da gioco, in modo tale, aggiungono i due consiglieri, "da avere una maggior visibilità da parte del pubblico" e far sentire maggiormente il tifo dei tifosi biancorossi a sostegno dei calciatori di casa.



L'avvicinamento della Curva Est comporta anche lo spostamento della pista d'atletica, in un'area idonea all'atletica leggera. Lisi e Murano Brunori suggeriscono il parco della Pace o l'area a fianco dei campi di baseball a Rivabella. "L'ampio parco-progetti legato allo sport, che contiene la maggior parte delle opere di riqualificazione e crescita sostenibile della città, deve contemplare uno stadio/struttura solo per l'atletica leggera auspicando in tempi brevi che si possa passare dalla fase della proposta a quella progettuale definitiva ed esecutiva, con l'obiettivo di procedere all'affidamento dei lavori magari entro questo mandato amministrativo", argomentano i due consiglieri.



In attesa dello spostamento della pista è necessaria "una soluzione ponta per agevolare la fruizione dello stadio da parte dei tifosi della Curva Est".