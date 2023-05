Sicurezza sul lavoro: oltre 150 imprenditori partecipano al seminario di Cna Rimini

Attualità

Rimini

| 13:52 - 12 Maggio 2023

Seminario di Cna, Rimini.

Sono stati complessivamente oltre 150 i partecipanti tra professionisti e imprenditori in presenza o collegati on-line con la sede di CNA Rimini per il seminario “Sicurezza in ambito di attrezzature e mezzi di lavoro e relative indagini supplementari” organizzato da CNA Rimini in collaborazione con l'AUSL Romagna, gli Ordini ed i Collegi dei Professionisti e con il Patrocinio della Rete delle Professioni Tecniche.





Obiettivo fare networking mettendo insieme il mondo degli imprenditori con quello dei professionisti e delle pubbliche amministrazioni per affrontare e dipanare le tematiche legate alla sicurezza con le quali le imprese si confrontano quotidianamente.





“Questo risultato e la sintesi di una serie di confronti iniziati già diversi anni fa, tra Presidenza e Direzione della CNA di Rimini e i Presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi dei professionisti e di cui mi auguro, quello di ieri, possa esser stato solo un primo passo verso una maggior collaborazione tra Professionisti e Imprese del settore” ha puntualizzato Ruggero Vitali responsabile CNA provinciale del settore Costruzioni e Impianti.





“E' stato un evento formativo di rilevante portata per il quale vogliamo ringraziare l'AUSL della Romagna , l'INAIL di Roma e la CNA di Rimini, per tutta la collaborazione e l'importante contributo“ ha poi sottolineato l'Ing. Roberto Righini Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rimini e Vice Presidente della Rete delle Professioni Tecniche.



Un seminario itinerante, sul tema della sicurezza e delle sue verifiche, partito da Ravenna, passando da Rimini e che vedrà la sua conclusione a Forlì, grazie al contributo fondamentale del Direttore dell' Unità Operativa Complessa Sicurezza Impiantistica e Antinfortunistica dell' AUSL Romagna Ing. Pierpaolo Neri che, come primo relatore ed insieme al suo staff e ad esperti dell'INAIL ( intervenuta via streaming da Roma ) ha voluto condividere con tutti i partecipanti un programma ricco di preziose e puntuali argomentazioni oggetto del momento formativo.