Celebrare i beni della comunità: premiate le migliori fotografie degli studenti

Il rispetto per i beni comuni contribuisce a misurare il senso civico di una comunità e il suo impegno a gestirli, nel proprio interesse e in quello delle future generazioni.



Ha pensato a questo il Rotary Club Rimini Riviera per immaginare l'evoluzione del format Abitare Rimini che per dieci anni, dal 2008 al 2018, aveva proposto un premio biennale di architettura col patrocinio del Comune e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna. Ne scaturirono idee e suggestioni, proposte per riqualificare aree depresse o sotto-utilizzate della città, ma di cruciale importanza nell'organismo urbano per lasciarle in dote all'Amministrazione, che ne ha fatto tesoro.



Resta assolutamente attuale l'obiettivo di rivolgersi ai giovani: dai progettisti di Abitare Rimini agli studenti delle scuole superiori che si avviano al completamento della loro formazione culturale ed umana, della loro coscienza civica e comunitaria.



Con il concorso Segni di rispetto e di non-rispetto l'invito e quello di riflettere sull'importanza del rispetto per la cosa pubblica, nell'ambito più generale dell'educazione ai valori civici indispensabili per la nostra società. Il progetto guarda all'immediatezza e alla forza comunicativa delle immagini fotografiche, alla facilità di produzione delle stesse da parte dei Giovani, anche con un semplice smartphone.



“Il Rotary – dice Roberta Mariotti, presidente del Rotary Club Rimini Riviera – pone priorità al sostegno dei giovani e crediamo che questo progetto possa essere stato utile alla crescita delle loro coscienze, come esperienza integrativa alla didattica scolastica, per la formazione di cittadini consapevoli e rispettosi. Ringrazio la Commissione Cultura presieduta dall'Arch Alessandro Mori, il Comune di Rimini con le Direzioni dei Musei Comunali e della Biblioteca Gambalunga per aver creduto nel progetto e concesso gratuitamente i luoghi, oltre al patrocinio. Alle scuole partecipanti, studenti e docenti, un sentito ringraziamento per la convinta adesione al nostro concorso, con l'auspicio di una rinnovata partecipazione ad una prossima edizione”.



Lunedì 15 maggio sarà inaugurata la mostra fotografica Segni di rispetto e di non-rispetto, promossa dal Rotary Club Rimini Riviera col patrocinio del Comune di Rimini e in collaborazione con il Museo della Città.



Abbinato alla mostra un concorso fotografico: ai concorrenti è stato richiesto di produrre scatti che trasmettessero la presenza di segni di rispetto per i beni comuni, materiali o immateriali, oppure al contrario evidenziassero la presenza di segni di non-rispetto.

Gli studenti hanno consegnato file anonimi e una giuria composta da soci del Rotary Club Rimini Riviera e da fotografi professionisti ha valutato le immagini, in ragione della loro forza espressiva e del loro valore artistico. È stata determinata una classifica e lunedì 15 maggio, alle 17.00, saranno annunciati ufficialmente.



I premi per i Vincitori sono costituiti da buoni per viaggi ed esperienze culturali, nello spirito del Concorso stesso, ma per dare onore al merito delle migliori immagini è stata anche organizzata la mostra fotografica alla Galleria dell'Immagine della Biblioteca Gambalunga. La mostra resterà aperta fino al 20 maggio dalle 10.00 alle 19.00 Ingresso gratuito.