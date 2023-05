Calcio Promozione, Gabicce Gradara: testa a testa playoff contro la Vigor Castelfidardo

Sport

Gabicce Mare

| 13:22 - 12 Maggio 2023

Il Gabicce Gradara vuole tornare a festeggiare.

Partita fondamentale nella corsa playoff per il Gabicce Gradara domenica allo stadio Magi (ore 16,30): arriva la Vigor Castelfidardo che occupa la quinta posizione ad una lunghezza dalla formazione di Vergoni. Due squadre che a leggere i numeri si equivalgono: nelle ultime cinque gare hanno collezionato entrambe 10 punti, hanno subito lo stesso numero di reti (29) mentre cinque reti in più ha segnato il Gabicce Gradara, che a sua volta è andato leggermente peggio dell'avversario tra le mura amiche (26-28) e un po' meglio in trasferta (21-18). Insomma, una sfida che si annuncia equilibrata.



“La Vigor Castelfidardo ha l'obiettivo dei playoff che ha centrato nella scorsa stagione, gioca a viso aperto e fa leva sul collettivo che cerca sempre la via delle rete attraverso il gioco che nasce dalle retrovie – è l'analisi del tecnico Vergoni – Per cui dovremo tenere gli occhi bene aperti e non commettere passi falsi perché poi restano solo due partite

da giocare e non c'è tempo per recuperare”.



Come arriva la sua squadra all'appuntamento?



“Con le unghie e con i denti abbiamo strappato un punto prezioso sul campo dei Portuali, ma a caro prezzo visto che ho dovuto fare cinque cambi per problemi fisici. Inaspettato è arrivato l'aiutino del Montecchio, già promosso, che ha violato il campo dell'Urbania

permettendo ai Portuali e a noi di rosicchiare un punto. Mi mancheranno per guai muscolari tre pedine importanti: l'attaccante Bartolini, l'esterno offensivo Pierri, il terzino mancino Gabrielli, quest'ultimo un 2004: un forfait, il secondo, che mi costringerà a ridisegnare la squadra in funzione della regola degli under. Dalla squalifica rientra

il centrocampita Grandicelli. Ma al di là delle presenze, quello che conta è l'atteggiamento, la volontà di fare risultato per allungare o conservare la posizione e tenere a distanza il Sant'Orso che deve ancora effettuare il turno di riposo. Sotto questo profilo la prestazione di Ancona è stata degna di lode”.



Quali saranno le armi per fare male alla Vigor?



“La Vigor attacca di solito con molti giocatori, dovremo essere bravi a sfruttare gli spazi che ci lasceranno nel momento in cui ribalteremo l'azione”.