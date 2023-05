Rimini, occhi puntati sulle ex colonie. Anche una minore tra le persone sorprese a bivaccare

Cronaca

Rimini

| 13:12 - 12 Maggio 2023

Ex colonia Enel GOOGLE.



Ieri pomeriggio (giovedì 11 maggio) gli agenti in borghese della polizia locale di Rimini, affiancati dalle unità cinofile, hanno svolto controlli nei parchi Pertini e XXV Aprile, nelle ex colonie bolognese ed Enel. in quest'ultimo edificio sono stati trovati due uomini e una ragazza minorenne, tutti di origine straniera, sorpresi a bivaccare dopo essersi introdotti all'interno dell'ex colonia. I due adulti sono stati denunciati per occupazione abusiva di terreni ed edifici mentre il personale ha avvisato i genitori della ragazza minorenne, non residente a Rimini, e i servizi sociali. Le procedure si sono completate informando il privato responsabile della struttura, per effettuare le chiusure delle finestre e porte forzate.