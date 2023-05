Riccione, troppi incidenti: 'Serve limite 30 km/h nel centro urbano'

Attualità

Riccione

| 12:58 - 12 Maggio 2023

Zona 30 REPERTORIO.





Applicare il limite di velocità massima a 30 km orari nel centro urbano di Riccione, in particolare su tutte le strade urbane fatta eccezione per quelle a scorrimento veloce.



Lo propongono i consiglieri in uscita dalla maggioranza, Gianluca Vannucci e Valentina Villa. Nell'ordine del giorno presentato gli altri punti prevedono un adeguamento delle infrastrutture stradali per moderare il traffico e la velocità, più controlli e la promozione di campagne di informazione e comunicazione per la cittadinanza.



L'ordine del giorno nasce dalla constatazione che nel periodo estivo "soprattutto nelle zone urbane a mare della ferrovia e negli assi centrali di Riccione" si registra un incremento del traffico di auto e moto e contestualmente un aumento di pedoni e ciclisti "che si spostano per raggiungere le spiagge e i punti di interesse". I consiglieri rilevano inoltre che in alcune zone di Riccione, come viale Ceccarini alta e Viale d'Annunzio, si registrino "frequenti incidenti o situazioni di potenziali rischi per pedoni e ciclisti", da qui la richiesta d'intervento verso l'amministrazione comunale.