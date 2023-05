Attualità

Rimini

| 12:47 - 12 Maggio 2023

Ieri mattina (giovedì 11 maggio) la Gelateria Biologica Santa Colomba e il Box di Crossfit Way Out di Rimini hanno bussato alle porte del reparto di chirurgia Pediatrica dell'ospedale Infermi di Rimini, con una bellissima sorpresa per tutti i bimbi ricoverati. Sono stati infatti consegnati giochi, ma anche tre dispositivi per aerosol e tre scalda biberon.