Baseball, la capolista New Rimini sfida in casa Fano

Sport

Rimini

| 12:27 - 12 Maggio 2023

Amedeo Focchi con il coach GIlberto Zucconi PH DAVIDE RUGGERI.





Torna in casa New Rimini nella quinta giornata del campionato di serie B, girone C, per affrontare il Fano Baseball '94.



La squadra del manager Gilberto Zucconi è prima in classifica, fin qui imbattuta nelle otto sfide disputate, mentre i marchigiani occupano la penultima posizione con un record di 2 vittorie e 6 sconfitte. La classifica è incompleta, ci sono quattro squadre che devono recuperare un intero turno e quindi al momento l'ultimo gradino è per Porto Sant'Elpidio (1-5).



Nel weekend scorso Fano ha vinto gara 2 a Potenza Picena all'11° per 10-5, dopo che per sette inning non erano stati segnati punti anche per merito della sua coppia di lanciatori mancini Davide Pierotti e Simone Graziosi; aveva ceduto in gara 1 per 14-2 al 7° inning.



“È una squadra che conosciamo bene – dice il manager Gilberto Zucconi – li abbiamo affrontati in pre season e ci sono diversi ragazzi di valore dello Junior che giocano a Fano. La classifica al momento esprime una differenza fra noi, ma questa differenza che è sulla carta serve dimostrarla in campo, mantenendo concentrazione e determinazione in ogni fase delle due partite. Abbiamo qualche acciacco nel gruppo, speriamo di risolverli e quindi stavolta abbiamo qualche dubbio in più sulle scelte”.



In gara 1 il partente sarà Francesco Ridolfi, ristabilitosi dalle difficoltà fisiche sofferte nel weekend scorso. Per gara 2 ci sono dei dubbi: lo staff non vuol rischiare che peggiori un affaticamento muscolare di Tommaso Aiello e la sua condizione sarà valutata con attenzione. Si deciderà dopo la prima partita.