Cattolica, addio bandiera blu. L'amministrazione: 'Ma nostre acque sicure e balneabili'

Attualità

Rimini

| 11:59 - 12 Maggio 2023

Bandiere blu 2023.





Gatteo Mare ottiene la bandiera Blu, mentre cattolica la perde: sono nove in Emilia - Romagna le località che potranno fregiarsi del riconoscimento che ogni anno premia le località marine o lacustri sulla base della pulizia delle acque, la gestione dei rifiuti, le aree verdi e le piste ciclabili, i servizi sulle spiagge e nel comune, le strutture alberghiere e altro.



Confermate le altre bandiere: si tratta di Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, San Mauro Pascoli, Bellaria Igea Marina, Riccione e Misano Adriatico.



CATTOLICA: NOSTRE ACQUE SICURE "Siamo rammaricati della notizia - spiega una nota dell'amministrazione comunale - ma vogliamo, comunque, da subito essere chiari: le nostre acque sono pienamente balneabili e sicure e già da domani saremo al lavoro per riproporci alla commissione tecnica del programma Bandiera Blu. Il mare Adriatico è puntualmente controllato in maniera rigorosa da Arpae Emilia-Romagna garantendo ampia sicurezza ai bagnanti. Gli standard qualitativi sono davvero molto alti e l'obiettivo è di centrarli nuovamente il prima possibile. A prescindere dal risultato, va sottolineato che da parte dell'Amministrazione è stato seguito il corretto iter e messa in atto ogni azione richiesta dalla FEE per quel che atteneva alle competenze degli uffici di Palazzo Mancini".

I cinque specchi d'acqua cattolichini, individuati per i campionamenti, per la stagione 2022 hanno riportato una media che registra una "eccellenza", una "sufficienza" e tre "buoni". Il dato odierno, purtroppo, "è figlio di una media degli ultimi quattro anni, con un trend che, anche a causa dei cambiamenti climatici, ha visto un peggioramento di alcuni prelievi. L'Attenzione è massima sulle criticità e sulla prevenzione, tenendo conto dell'aumento degli eventi estremi che passano da periodi di siccità a improvvisi fenomeni alluvionali".



Da Palazzo Mancini si rassicura sugli interventi finalizzati a migliorare la qualità delle acque di Cattolica: "Ammontano ad una cifra di oltre 25 milioni di euro i lavori che avranno una ricaduta positiva in termini ambientali e di tutela delle acque. Tra questi rientrano gli sdoppiamenti e l'ammodernamento della rete fognaria, come per le vie delle Regioni e la zona delle Nazioni, ed ancora la via Del Porto. Un'altra opera importante per la città è la realizzanda vasca di prima pioggia ai Giardini De Amicis. Grazie a quest'ultima si potranno prevenire le criticità in caso di eventi straordinari di pioggia andando proprio a ridurre gli scarichi a mare". L'amministrazione comunale ricorda anche il sistema di "depurazione di vallata" con un unico impianto di trattamento cui fa riferimento non solo Cattolica ma anche Morciano, San Giovanni in Marignano e Misano Adriatico.