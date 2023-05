San Marino: all'Eurovision song contest i Piqued Jacks non vanno in finale

Attualità

Repubblica San Marino

| 10:17 - 12 Maggio 2023

Piqued Jacks.

I Piqued Jacks, band pistoiese che ha rappresentato San Marino all'Eurovision Song Contest in corso a Liverpool, non ce l'hanno fatta ad ottenere l'accesso alla finale di sabato, dove per l'Italia sarà in gara Marco Mengoni, vincitore dell'ultima edizione del festival di Sanremo con 'Due vite'. Il televoto ha favorito Albania, Cipro, Estonia, Belgio, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia e Slovenia.

I Piqued Jacks avevano ottenuto il biglietto per Liverpool vincendo a febbraio il concorso 'Una voce per San Marino' con il brano 'Like an animal', un brano pop rock che hanno riproposto sul palcoscenico internazionale. In Arena, a sostenerli dalla 'green room', c'era anche il Segretario di Stato Federico Pedini Amati, tra i fautori del concorso.

Nelle tredici precedenti edizioni in cui la repubblica del Titano ha partecipato all'Eurovision, l'impresa di accedere alla finale è riuscita tre volte: nel 2014 con Valentina Monetta a Copenaghen, nel 2019 a Tel Aviv con Serhat e nel 2021 a Rotterdam con Senhit. Neppure Achille Lauro, in gara per San Marino lo scorso anno con 'Stripper', era riuscito ad accedere alla finale di Torino.

Il quartetto indie-rock toscano - composto da E-King (voce), Majic-o (chitarra), Holy-Hargot (batteria), Little Ladle (basso) - ha all'attivo quattro album ed è stato gruppo spalla per Interpol, Chevelle, Balthazar, The Boomtown Rats e Marlene Kuntz.