Riccione, annullato per maltempo il Picnic di primavera

Attualità

Riccione

| 10:05 - 12 Maggio 2023

Pic nic di primavera.

L'amministrazione comunale di Riccione comunica l'annullamento dell'evento Picnic di primavera in programma domenica 14 maggio nel parco di Villa Lodi Fè. Al di là delle infauste previsioni meteo per la giornata di domenica, che potrebbero ancora variare, la pioggia e i rovesci a intermittenza di questi giorni, annunciati anche per domani e per la notte tra sabato e domenica, stanno rendendo impraticabile il prato del parco al fine di consentire l'organizzazione e le necessarie operazioni di pre allestimento di palchi e picnic. L'amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione dell'evento, dagli artisti ai tecnici, dai fornitori di allestimenti ai curatori di laboratori, a tutte le maestranze.