| 10:01 - 12 Maggio 2023

Il cartello sulla Ss 16.

Una situazione un po' bizzarra sulla Statale 16 ci viene segnalata da un nostro lettore: sul cavalcavia, in direzione Ravenna, in prossimità dello svincolo per Viserba, la segnaletica verticale indica che a 200 metri la strada si allarga, mentre in realtà si restringe. Una svista insomma, che non è sfuggita all'occhio attento di un passante.