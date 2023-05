Nessuna stagione balneare per i due alberghi di Viserba: il Tar decide la loro chiusura

Cronaca

Rimini

| 07:06 - 12 Maggio 2023

Il Tar regionale.

Due hotel di Viserba hanno tentato di riaprire per la stagione estiva ma sono stati costretti a rimanere chiusi a causa dell'interdittiva antimafia della Prefettura e dell'atto di revoca delle licenze del Comune. Il Tribunale amministrativo ha deciso di respingere la domanda presentata dalla gestione degli alberghi di poter rimettere in funzione le strutture, ritenendo prevalente l'interesse generale della libera concorrenza tra le imprese e la salvaguardia dell'ordine pubblico economico. L'udienza per il ricorso è stata fissata per l'11 ottobre. I legali hanno sottolineato come l'ordinanza abbia causato un danno economico enorme e temono che sarà inevitabile licenziare i circa dieci dipendenti impiegati negli hotel. Tutte le prenotazioni che erano state registrate per l'estate verranno cancellate, causando l'azzeramento del valore commerciale dell'impresa. Inoltre, i legali hanno affermato che il Tribunale non si è espresso nel merito e non ha fornito alcuna prova del legame con la 'ndrangheta.