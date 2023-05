Calcio C, Pontedera-Rimini 2-1. Gaburro: 'Risultato un po' bugiardo, penalizzati dall'arbitraggio'

Sport

Rimini

| 00:40 - 12 Maggio 2023

Marco Gaburro ZAMAGNI.

Il Rimini esce di scena subito al primo turno dei playoff togliendo dall'imbarazzo il sindaco che ha deciso a suo tempo di togliere lo stadio Romeo Neri ai club biancorosso in vista del concerto di Vasco Rossi. I biancorossi mettono lo stop alla loro stagione non trovando il guizzo che si sperava. Amen.

Il tecnico Marco Gaburro, che a sorpresa ha cambiato la squadra in parecchie pedine con qualche scelta in apparenza incomprensibile, nell'analisi del dopo partita cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno e sposta il tiro sul fischetto arbitrale: “Un risultato un po' bugiardino, abbiamo avuto occasioni e le abbiamo concesse, purtroppo gli episodi hanno inciso tanto: quelli calcistici fanno parte del gioco, quelli arbitrali sono stati pesanti. Siamo stati penalizzati e per vincere qui oggi ci sarebbe voluto un po' più di equilibrio da questo punto di vista”.



A cosa si riferisce?

“Il primo gol è segnato in fuorigioco di un metro e mezzo, il rigore su Gabbianelli a fine primo tempo è solare. Io dico: finiamo il primo tempo almeno in parità e vediamo come va la partita. Il secondo tempo siamo rimasti in gara, abbiamo avuto due occasioni importantissime in mischia in area, abbiamo colpito una traversa con Tanasa. Il calcio è fatto di episodi. Se loro chiudono la partita la strameritano, però non l'hanno fatto grazie anche a Zaccagno e a quel punto possiamo stare in gara fino alla fine e se non abbiamo qualche crampo di troppo riusciamo a mettere in campo qualche attaccante in più. Accettiamo il verdetto e facciamo i complimenti al Pontedera che è un'ottima squadra, ha fatto 13 punti in più di noi e si vede il motivo. Abbiamo cercato di dare tutto, bisogna però riconoscere i limiti che abbiamo così come allo stesso modo la volontà che abbiamo messo in campo. Questo playoff deve essere un punto di partenza per la società”.



Probabilmente si chiude qui la storia di mister Gaburro a Rimini. Si è incrinato il feeling con la piazza e non solo. Il tecnico, dopo la firma di ieri di Arnaldo Franzini al Lumezzane, è il primo candidato per la panchina del Piacenza in serie D, ma il tecnico piace anche al Livorno e alla Dolomiti Bellunesi.

Per quanto riguarda il Rimini resta da capire quale sarà il futuro. Probabile un contenimento dei costi con ricorso ai giovani che attraverso il minutaggio portano fieno in cascina, politica che è stata adottata in stagione da club anche più avanti in classifica rispetto al Rimini che invece ha puntato sugli over, molti dei quali hanno sottoscritto un contratto biennale. Ci sarà tanto lavoro da fare per il direttore sportivo.