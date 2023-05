Calcio Seconda, Rimini United-Ubersetto la finale regionale: chi vince sale in Prima

Sport

Rimini

| 21:21 - 11 Maggio 2023

Il Rimini United esulta dopo la vittoria nella finale playoff contro il San Bartolo Gabicce.

Ultimo ostacolo per il Rimini United verso la Prima categoria. Dopo aver battuto nella finale provinciale il San Bartolo per 3-2, la squadra di Giuliano Bianchi affronta, infatti, domenica nella finale regionale l'Ubersetto sul campo in erba di Conselice, la casa del Sanpaimola (Eccellenza). Il club di Fiorano Modenese si è piazzato al secondo posto nel girone E regionale con 54 punti, alle spalle della Rubierese (60) ed ha in Luca Toro il bomber con 15 gol (15 i marcatori). E' una partita secca in cui si deve solo vincere: dopo i 90 minuti ci sono eventualmente supplementari e rigori.





Direttore Federico Trivulzio, come si presenta all'appuntamento il Rimini United?

“C'è la giusta tensione, a livello emotivo abbiamo rotto il ghiaccio contro il San Bartolo per cui siamo pronti alla sfida. Purtroppo oltre a Mezgour, assente anche domenica scorsa, ci mancherà Bruma, squalificato, ma recuperiamo Spano e Mulazzani; alle assenze abbiamo fatto purtroppo il callo ma tutti hanno sempre dato il meglio facendosi trovare pronti e sarà così anche questa volta. Per noi è motivo di grande soddisfazione aver centrato questo traguardo che ci era sfuggito la stagione scorsa e la soddisfazione maggiore è che dei 32 giocatori utilizzati 20 sono cresciuti nel settore giovanile e 18 sono delle classi 2003-2006”.





Che notizie avete dell'Ubersetto?

“Affrontiamo una squadra esperta, con alcuni giocatori che hanno militato in categoria superiore, che ha segnato 60 reti subendone 37. Somiglia per caratteristiche al San Bartolo. Giochiamo su un campo in erba mentre loro sono abituati al sintetico, ma non credo che sarà un dettaglio come questo a fare la differenza. In una partita secca può succedere di tutto, sarà importante avere lo sguardo anche oltre il 90'”.



Nella malaugurata ipotesi di una sconfitta ci sono possibilità che il Rimini United sia ripescato?

“Mi piacerebbe vincere questo spareggio e da lunedì mettermi al lavoro per la nuova stagione senza dover aspettare metà luglio”.



Bomber Francesco Sagliocco ha siglato la doppietta che ha lanciato il Rimini United verso il successo sul San Bartolo. “Il primo è stato un tiro di sinistro da fuori area con palla sotto la traversa, la rete più importante della stagione; il secondo è arrivato di tacco dopo un tiro di Halilaj deviato sulla traversa dal portiere – racconta il 38enne bomber, 15 reti complessivamente- . All'inizio si avvertiva un po' di tensione, poi ci siamo sbloccati e messo in scena la prestazione più convincente del campionato. Abbiamo vissuto belle emozioni e ci siamo divertiti”.



Ora l'ultimo step, il più difficile.

“Sarà una domenica speciale, una trasferta che affronteremo per la prima volta in pullman fin dal mattino, mangiando tutti assieme. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo fantastico, una grande famiglia in cui giovani e meno giovani hanno formato un gruppo assai affiatato, molto unito. E' stata una stagione intensa, difficile, ricca di sacrifici e con qualche acciacco che mi ha fatto soffrire, ma ne è valsa davvero la pena. E adesso mi piacerebbe mettere in bacheca la sesta promozione”.