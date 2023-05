Volley C, Prime Cleaning può festeggiare la serie B con un turno di anticipo

Sport

18:37 - 11 Maggio 2023



La Prime Cleaning Riccione venerdì 12 alle ore 21.15 ospita al Pala Nicoletti di Riccione gli emiliani del CrevaVolley, in palio punti decisivi in chiave promozione in serie B.

L'ultimo, decisivo passo, i ragazzi allenati da coach Botteghi possono compierlo già venerdì sera davanti al proprio pubblico, è uno di quegli appuntamenti da non perdere, in tutti i sensi, che permetterebbe ai riccionesi, in caso di un successo pieno da 3 punti (3-0/3-1) di festeggiare il salto di categoria con una giornata di anticipo.

Dall'altra parte della rete anche Crevalcore, secondo in classifica a -1 punto da Riccione, non può permettersi passi falsi e cercherà in tutti i modi di espugnare il Pala Nicoletti (fino ad ora mai inviolato, sia in regular season che nella fase play-off) e sorpassare in graduatoria i romagnoli.