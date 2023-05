Sabato 13 maggio alla Baia Imperiale: la notte in cui la musica fa rivivere emozioni senza tempo

Eventi

Gabicce Mare

18:09 - 11 Maggio 2023

Foto di repertorio.

Sabato 13 maggio, si terrà l'atteso grande evento alla Baia Imperiale sulle colline di Gabicce. La forte richiesta e l'affetto dimostrato dal pubblico hanno spinto gli organizzatori a mantenere la data, per permettere a tutti di rivivere grandi emozioni e di ballare sulla musica che ha fatto la storia.



Nella sala principale si esibiranno i Dj Pery, Meo, Ebreo e Tbc, mentre nella seconda grande sala tre giovani DJ e produttori con sani valori e profondo rispetto per questi suoni, ovvero Alex Erre, Steve e Sanco.



L'evento è rivolto ad un pubblico over, ma è data la possibilità anche a chi è più giovane di partecipare e vivere questa grande notte che unisce e abbraccia tantissime generazioni. La serata inizierà alle 23:00 e terminerà alle 05:00.



Per accedere all'evento è possibile optare per l'ingresso in lista, al costo di 15 € con drink incluso (le liste chiuderanno all'01:00), o per l'ingresso intero, al costo di 20 € con drink incluso. Per informazioni sulle liste e sui tavoli è possibile contattare su Whatsapp della Mecca al numero 3343480034 o la Baia al numero 3204916973.