Adrenalina e spettacolo a Rimini: arriva la gara di motonautica giovanile

Sport

Rimini

| 16:56 - 11 Maggio 2023

Una gara di motonautica giovanile.

Il Club Nautico Rimini ospiterà dal 13 al 14 maggio una gara di motonautica giovanile, valida come prima prova del Campionato Italiano Formula Italia giovanile e Trofeo Fim Formula Italia. L'evento, organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Motonautica (Fim) e il patrocinio del Comune di Rimini e del Coni Emilia Romagna, vedrà la partecipazione di oltre 30 giovani piloti provenienti da diverse regioni italiane, 8 i riminesi in gara.



I concorrenti saranno divisi in tre categorie in base all'età e alla potenza del motore. La gara si svolgerà in due sessioni domenicali e il pubblico potrà godere dello spettacolo dalla diga e dalla spiaggia a sud di piazzale Boscovich. Il Cnr sta cercando di sensibilizzare il mondo produttivo locale sulla motonautica, uno sport emergente e divertente con un alto potenziale agonistico.