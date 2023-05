Pennabilli città dei musei: porte aperte e visite guidate gratuite in tutto il paese

Eventi

11 Maggio 2023

Il santuario dei pensieri, Pennabilli.

Appuntamento a Pennabilli (RN) il 20 maggio con la “Notte europea dei musei 2023”! In questa rinnovata occasione, nata su iniziativa del MUSSS Museo naturalistico, CEAS e Centro visite del parco del Sasso Simone e Simoncello (gestito dal 2015 dall'associazione Chiocciola la casa del nomade APS) i Musei di Pennabilli, uniti nella veste comune di “Pennabilli città dei musei”, saranno aperti ad ingresso gratuito e propongono, sabato 20 maggio 2023, dalle 10:00 alle 22:00, un ricco programma di visite guidate gratuite. La Città di Pennabilli vanta infatti la presenza eccezionale di ben sette differenti realtà museali, dai contenuti tanto originali, quanto eterogenei. I musei che aderiscono all'iniziativa sono, in ordine orario delle visite guidate: MUSSS Museo Naturalistico (visita guidata ore 10:00 e 18:00), I luoghi dell'anima, museo diffuso ideato dal poeta Tonino guerra, assieme al museo I luoghi di fra' Orazio (visita guidata ore 11:00 e 17:00 partenza Orto dei frutti dimenticati). L'associazione D'là de' foss propone alle ore 15:00 la visita itinerante al Museo diffuso del grano: in compagnia di un contadino, un cantastorie e tre... sorprese. La casa dei mandorli casa-museo e dimora del maestro e della moglie Lora, è visitabile alle ore 17:30 e il Museo Il mondo di Tonino Guerra prevede la visita guidata alle ore 18:00. Di recente apertura, inaugura la partecipazione alla notte dei musei il Museo dell'informatica (visita guidata ore 19:00 e 20:00) unitamente a Mateureka Museo del calcolo (visita guidata ore 20:30 e 22:00). Il museo del Montefeltro propone la visita guidata su prenotazione: 0541.913791 alle ore 21:00, infine il museo “Ricordi di una comunità”, a Scavolino, è visitabile su richiesta al numero 339 4446448 Palmiero. La Notte dei musei pennese, anche quest'anno, sarà affiancata da un'iniziativa di intrattenimento eno-gastronomico e musicale, organizzata a cura della associazione Prometeo Bike APS, in collaborazione con l'associazione Pro Loco Pennabilli, che nel centro storico propongono la manifestazione PerBacco - Degustazione di vini e prodotti locali. Il 20 maggio è prevista inoltre l'inaugurazione della mostra fotografica Clorofilla - Fotosintesi di un territorio, evento conclusivo dell'omonimo concorso fotografico, ideato nel 2015 da Chiara Ortis, a cui l'iniziativa è dedicata in ricordo. Il tema di quest'anno è "Contraddizioni". Alle 16:00 di sabato 20 maggio, presso il Caffè della Nina si terrà la premiazione del vincitore. Il programma delle visite guidate ai musei di Pennabilli è pubblicato sui canali social della Pro Loco di Pennabilli e di ciascun museo. Questo appuntamento annuale costituisce un'occasione da non perdere per apprezzare e scoprire il patrimonio di arte, poesia, natura, storia, scienza, vita rurale del Montefeltro e della Valmarecchia, una ricchezza di elementi custodita e tramandata con amore e sapienza dai Musei di Pennabilli, consapevoli che, come recita l'International Council of Museum ICOM “I musei contribuiscono in modo determinante al benessere e allo sviluppo sostenibile delle nostre comunità”.

Informazioni: IAT Pennabilli 0541.928659 - info@pennabilliturismo.it e MUSSS - Museo Naturalistico 338.4716267 (Lorenzo) - 392.9055251 (Giovanna) - info@musss.it