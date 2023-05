Motori, nel fine settimana la scena è dei kart. Drudi è al Brands Hatch

Sport

Repubblica San Marino

| 16:02 - 11 Maggio 2023

Mattia Drudi.





A Viterbo saranno impegnati ben quattro kartisti della Scuderia San Marino. Terzo round del Campionato Italiano Rotax, categoria senior, per Giacomo Marchioro e Alessandro Pedini Amati, la cui gara sarà valevole anche per il MOJO Trophy.



Terzo appuntamento anche nell'Easykart 60 e 100 Trophy: nella prima specialità correrà Lorenzo Cheli, mentre nella seconda sarà in pista Lorenzo Leardini.



Per i kart, però, la rassegna di gare continua con Nicolas Tagliaferri, che sarà a Cervia per la prima gara del Trofeo Happy Valley.



Torna in pista anche Mattia Drudi, che sabato 13 e domenica 14 maggio sarà protagonista in Inghilterra per il secondo appuntamento stagionale del Fanatec GT World Challenge insieme allo svizzero Ricardo Feller su Audi R8 LMS GT3 EVO II.