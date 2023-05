Frasi sessiste e molestie, dipendente comunale denunciato dalla collega. Assolto

Cronaca

Rimini

| 15:58 - 11 Maggio 2023



Un 60enne dipendente comunale di un comune della Valconca è stato assolto, perché il fatto non costituisce reato, dall'accusa di molestie verso una collega di 55 anni. Il fatto aveva avuto eco mediatica in quanto era stato oggetto di un comunicato stampa della consigliera di parità della Provincia di Rimini, Adriana Ventura. Il giudice del lavoro aveva disposto da parte del Comune un risarcimento di 15.000 euro verso la donna, che aveva chiesto il trasferimento in altra sede, e il suo reintegro.



Nel processo penale l'uomo, difeso dall'avvocato Luca Greco, è stato assolto per i fatti avvenuti nell'ottobre 2020. Secondo la denuncia, il 60enne, nella concitazione di un diverbio, aveva urlato frasi sessiste verso la collega e si era abbassato pantaloni e mutande, mostrandole le natiche. Dal processo è emerso che nel diverbio erano volate parole grosse da parti di entrambi: alla fine la Procura aveva chiesto derubricazione del capo d'accusa da molestie all'ingiuria, un ex reato (ora appunto depenalizzato). Il giudice ha deciso invece di assolvere l'imputato, perché il fatto non sussiste: l'avvocato dell'uomo valuta ora la presentazione, per conto del suo assistito, di una denuncia per calunnia verso la sua collega.