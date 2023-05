A lezione con gli esperti: a Pennabilli partono gli incontri di formazione gratuita e rivolti ai giovani

Eventi

Pennabilli

| 16:53 - 11 Maggio 2023

Il primo incontro del progetto "Habitat" a Pennabilli sarà dedicato alla Radiofonia.

L'associazione Chiocciola la casa del nomade, con sede a Pennabilli, organizzerà eventi di formazione gratuiti relativi a varie tematiche, a partire da sabato 13 maggio fino a dicembre 2023.



Grazie a Youz Officina, il Bando per le Politiche giovanili della Regione Emilia-Romagna, e il supporto di tante altre realtà locali, Chiocciola la casa del nomade ha dato il via al progetto HABITAT, con l'obiettivo di affermare le aree interne come territori per i giovani e che hanno bisogno dei giovani. Pennabilli, in particolare, diventa luogo di sperimentazione per agire sulle problematiche delle terre alte, nella convinzione che il suo patrimonio culturale e di innovazione (un Festival internazionale di Arti performative, 50 anni di Mostra dell'Antiquariato, 5 musei e l'influenza di pensiero poetico di Tonino Guerra) possa essere la base di questo processo. Il progetto HABITAT punta quindi a creare nuove occasioni di cooperazione e produzione culturale, rivolgendosi principalmente a giovani appartenenti alla fascia 18-35 anni, universitari, neo-laureati, operai, agricoltori, commercianti, professionisti, disoccupati.



Tra le varie attività del progetto Habitat, sono previsti 6 momenti di formazione gratuita tenuti da esperti del settore, con l'obiettivo di acquisire competenze tecniche, relazionali e artistiche che possono essere utili per l'innovazione nelle aree interne. La prima formazione è rivolta al mondo della Radiofonia e delle Competenze tecniche per il suono. Il docente è Markus Steiner Ender, direttore tecnico della Funkhaus Südtirol con le sue due stazioni radiofoniche Südtirol 1 e Radio Tirol e l'agenzia Radio RMI Südtirol Journal, ed esperto di social media, comunicazione nell'era del Web 2.0 e podcast.



Si svolgerà sabato 13 e domenica 14 maggio dalle ore 10.00 alle 19.00 a Pennabilli, presso i locali del Caffè della Nina e la redazione di Cosmic Fringe Radio. Alcune attività pratiche di registrazione live verranno realizzate durante l'evento “I Sabati del villaggio”, in programma a Scavolino di Pennabilli nel pomeriggio di sabato 13 maggio.



La formazione prevede il rilascio di un attestato di partecipazione e sarà occasione per attivare possibili collaborazioni con Cosmic Fringe Radio, emittente ufficiale del Festival Artisti in Piazza, che si terrà dall'1 al 4 giugno 2023.



Il link per iscriversi. Per rimanere aggiornato sulle prossime formazioni: Facebook, Instagram. Per maggiori informazioni: info@chiocciolalacasadelnomade.it