Calcio giovanile, Gabicce Gradara: sorridono anche Allievi e Giovanissimi 2009

| 14:52 - 11 Maggio 2023

Buone notizie in casa Gabicce Gradara anche da Allievi e Giovanissimi 2009



ALLIEVI

Gabicce Gradara-Fermignano 3-0





Parte subito bene la squadra di casa, al 14' la sblocca Magi Filippo su punizione,al 27' il 2 a 0 di Rossini in mischia,al 39' traversa di Gaudenzi,al 40' salvataggio sulla linea di Magi Filippo,al 9' del secondo tempo doppietta di Magi Filippo per il 3 a 0,al 44' occasione per Bastianelli con un bel tiro ma il portiere si supera



Prossima partita mercoledì 17 maggio ore 16 Urbania-GabicceGradara



GABICCE GRADARA: Nobile, Boccalini, Buccino (39'st Cangini), Rossi Giacomo, Sciuto, Pataracchia (40'st Ricci), Magi Samuele, Gaudenzi (32'st Bastianelli), Rossini (29'st Pontellini),Magi Filippo , Terenzi (14'pt Rossi Manuel). All.Iachini







GIOVANISSIMI CADETTI 2009



Gabicce Gradara - Urbania 8-0



Partita a senso unico per tutti i 70'. Gabicce Gradara sempre in palla e subito in vantaggio su incursione di Fosca, autore poi di altre tre reti e di una maiuscola prestazione. Continua l'assedio del Gabicce Gradara con Falcioni sugli scudi ed autore di due reti su devastanti accelerazioni. Di Luzi e Orazi le altre reti. Prossimo impegno lunedì 15 maggio ore 15.00 a Pesaro con Usav.



GABICCE GRADARA: Barbieri, Ricci, Foschi, Buscaglia, Benedetti (Mascarucci), Luzi, Fosca (Orazi), Ferraj (Rossini N.), Gaudenzi (Curzi), Ballarini (Tucci), Falcioni. All. Mendo-Baffioni