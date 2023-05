Santarcangelo, come cambia la viabilità con l'evento Balconi Fioriti

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:34 - 11 Maggio 2023



Per consentire le operazioni di allestimento e lo svolgimento della manifestazione Balconi Fioriti a Santarcangelo, sono previste modifiche alla viabilità a partire da venerdì 12 fino a lunedì 15 maggio. La via antistante al municipio sarà chiusa al traffico dalle 14 alle 20 di venerdì e lunedì e dalle ore 9 di sabato 13 alle ore 21 di domenica 14 maggio. In piazza Marconi saranno invece vietati il transito e la sosta dalle 14 di venerdì alle 24 di domenica, mentre le vie del combarbio saranno interdette al traffico e alla sosta a partire dalle ore 14 di venerdì 12 e fino alle ore 20 di lunedì 15 maggio.



Tutte le modifiche alla circolazione del traffico sono riepilogate sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it.