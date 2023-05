Rimini, che nomi: a giugno sul palco di Piazzale Fellini i big della musica italiana

Eventi

Rimini

| 14:12 - 11 Maggio 2023

Achille Lauro, Annalisa, Articolo 31, Mr Rain, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Rose Villain, The Kolors, Tommaso Paradiso: sono alcuni dei big della musica italiana che saliranno sul palco di Piazzale Fellini per la prima data del tour musicale targato Tezenis Summer Festival. Tezenis e Radio 105 hanno annunciato questa mattina (11 maggio) a Milano l'importante progetto che vedrà le due aziende protagoniste dell'estate 2023 con un calendario di eventi di musica dal vivo che si snocciolerà attraverso tutta la penisola.





Il Festival partirà infatti il 9 giugno da Rimini per chiudersi il 30 giugno a Genova. In mezzo, Messina e Paestum.





Al timone delle serate, due amate conduttrici di Radio 105, protagoniste dei social con numeri da record, Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, professioniste molto giovani, ma già con una importante esperienza alle spalle legata alla musica live. In apertura e chiusura dello spettacolo, un dj-set firmato Radio 105. In un'estate di grandissimi concerti, con le più importanti star internazionali che faranno tappa nel nostro Paese, l'intenzione che ha mosso Tezenis e Radio 105 è stata quella di dare la possibilità a tutti di godere della musica più forte del momento in modo del tutto gratuito.





La line-up dei quattro concerti infatti è formata dagli artisti protagonisti delle classifiche, rappresentativi dell'intera scena musicale italiana. Questi i nomi degli artisti che compongono il cast del festival e che si alterneranno nelle quattro serate di Rimini, Messina, Paestum e Genova:



Achille Lauro, AKA 7even, Alfa, Alvaro de luna, Ana Mena, Andrea Damante, Annalisa, Articolo 31, Baby K, Beatrice Quinta, Berna, Big Mama feat Myss Keta, Biondo, Bismarck, Blanco, Boomdabash, Boro Boro, Carl Brave, Chiello, Cioffi, Clara, Dara, Elettra Lamborghini, Elodie, Emis Killa, Emma, Federica, Finley, Follya, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gaia, Gemelli DiVersi, Il Pagante, Il Tre, Junior Cally, Lazza, Le Vibrazioni, Leo Gassman, Levante, Lolita, Lorenzo Fragola e Mameli, Luigi Strangis, Mamacita, Maninni, Mara Sattei, Mr Rain, Oriana Sabatini, 8blevrai, Paola & Chiara, Piccolo G, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rocco Hunt, Rondodasosa, Room9, Rosa Chemical, Rose Villain, Rovazzi, Shari, Silent Bob, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso, Vegas Jones, Wayne, Zlayh.







Tutti i concerti verranno trasmessi in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre), app e vivranno live sui social di Radio 105.





Alla conferenza stampa di presentazione dell'evento che si è svolta questa mattina a Milano ha partecipato anche l'Assessore Francesco Bragagni in rappresentanza del Comune di Rimini. “Un palcoscenico musicale straordinario che conferma Rimini capitale italiana della musica in questa estate 2023 - commenta l'Assessore - non solo perché ci consente di offrire un palinsesto incredibile con i migliori artisti nel panorama del cantautorato italiano che toccano tutti i generi e le generazioni, ma anche perché accende i riflettori sulla città portando Rimini nelle case di tutti gli italiani grazie ai canali radio e tv digitale di Radio 105, confermando la vocazione ospitale e accogliente di questa terra sempre in movimento. Un territorio che ha la musica nel suo dna, accanto alle proposte culturali e d'intrattenimento e a un tessuto di servizi unico in Italia. Un ringraziamento a Visit Romagna che, insieme al Comune di Rimini, ha lavorato al meglio per portare a Rimini l'apertura di questo importante progetto”.