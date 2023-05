Bellaria Igea Marina, 60.000 euro per sistemare i giochi nei parchi della città

Attualità

Bellaria Igea Marina

13:56 - 11 Maggio 2023

Nuovi giochi del Parco del Gelso.





Ultimato a Bellaria Igea Marina, nelle ultime settimane, l'intervento su parchi e aree pubbliche con l'installazione di nuovi giochi per i più piccoli, molti di tipo inclusivo per consentire pari divertimento e socializzazione ai bambini disabili. Sono stati inoltre rimessi a nuovo quelli che necessitavano di manutenzione. Oltre 60.000 euro la somma stanziata, comprensiva di circa 5.000 euro di gettito legati al 5 per mille dello scorso anno.



L'intervento ha riguardato diverse parti del territorio comunale, dalla zona Cagnona, dove ad esempio si è intervenuti nel parco di via Alessandria, sino alla zona Sud, con nuove implementazioni presso il parco del Gelso. Tra le altre zone interessate dall'intervento vi è poi il parco di via San Martino, dotato ora di un gioco di equilibrio pensato per migliorare la coordinazione di movimento, particolarmente utile ai piccoli frequentanti dell'antistante scuola d'infanzia Il Gabbiano.



I giochi installati sono di ultima generazione e di varie tipologie, come ad esempio la rete scalabile collocata presso il parco Giovanni Paolo II adiacente alla residenza comunale. Come evidenziato, parte integrante dell'intervento è stata anche la messa in sicurezza, laddove necessario, dei giochi all'aperto già esistenti, unitamente all'installazione di attrezzature inclusive. È il caso del parco di via Alessandria, dove è stata collocata una tripla altalena inclusiva, per il divertimento in contemporanea di tre bambini, e dello stesso parco del Gelso: che accoglie ora un nuovo gioco attrezzato comprensivo di scivoli, arrampicata, torretta e un pannello didattico, nonché una giostra girevole inclusiva che può essere utilizzata da due o più bambini. Stesso modello di giostra che bambini e famiglie trovano ora anche al parco Caduti di Nassiriya in zona Belverde a Igea Marina.



"Questo pacchetto di installazioni avrà una corposa appendice nell'ulteriore intervento programmato a inizio estate al parco Pavese: grande area verde di connessione tra la zona colonie e la fascia turistica di Igea Marina centro", commenta l'amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina. Nel cuore di una zona particolarmente vocata a un “turismo verde”, il parco Pavese proprio lo scorso anno è stato impreziosito da una nuova area picnic, alla quale si sono aggiunti nuovi arredi tra cui cestini e panchine. Il prossimo mese l'area vedrà una nuova implementazione grazie alla collocazione di nuove attrezzature per bambini per ulteriori 21.000 euro: che doteranno il parco Pavese di un'area giochi integralmente inclusiva.