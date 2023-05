Meteo: primavera continua a mostrare il lato perturbato. Weekend con pioggia e variabilità

Attualità

| 13:12 - 11 Maggio 2023

Spiccata variabilità nel corso del fine settimana con fasi più stabili e a tratti soleggiate in particolare nelle mattine di venerdì e sabato, alternati a momenti più instabile con possibilità di rovesci sparsi.









Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 11/05/2023 ore: 12:50











Venerdì 12 maggio





Stato del cielo e precipitazioni: spiccata variabilità con ampie schiarite nella mattina ed addensamenti più consistenti nelle ore pomeridiane, associati a rovesci e temporali sparsi più probabili nell'entroterra e in possibile rapido sconfinamento sulle aree di pianura e costa.





Temperature: minime in diminuzione attorno a 9/11 gradi e massime in aumento, comprese tra 16 e 19 gradi.





Venti: deboli in prevalenza tra est e sud-est.





Mare: poco mosso.





Attendibilità: medio-alta.





Avvisi: allerta meteo per temporali, crititicità idraulica e idrogeologica .







Sabato 13 maggio





Stato del cielo e precipitazioni: variabilità con annuvolamenti alternati a schiarite al mattino e nubi più consistenti dalle ore pomeridiane, con possibilità rovesci temporaleschi sparsi, più probabili nell'entroterra. Nel corso della serata piogge deboli diffuse tenderanno ad estendersi all'intero territorio.





Temperature: pressoché stazionarie, minime tra 8 e 12 gradi; massime tra 15 e 19 gradi.





Venti: deboli dai quadranti orientali, con rinforzi sul mare dalla tarda sera.





Mare: poco mosso con tendenza ad aumento del moto ondoso dalla tarda sera.





Attendibilità: medio-alta.









Domenica 14 maggio





Stato del cielo e precipitazioni: spiccata variabilità con piogge e rovesci fino al mattino poi tendenza a schiarite, più ampie nelle ore pomeridiane, con esaurimento dei fenomeni.





Temperature: minime in aumento, comprese tra i 9 gradi dell'entroterra e i 14 gradi della costa. Massime pressoché stazionarie, comprese tra 15 e 19 gradi.





Venti: inizialmente deboli da nord-est con rinforzi su mare e costa; nel corso della giornata tenderanno a divenire deboli nord-occidentali. Dalla sera probabile rinforzo da sud-ovest sulla fascia collinare ed appenninica.





Mare: mosso.