Villamarina, bambini poeti: una raccolta ispirata alla gentilezza e al Sol Levante

Cultura

Cesenatico

| 16:06 - 11 Maggio 2023

La copertina di "Gli haiku della gentilezza – Chi l'ha detto che non siamo poeti?".

Bambini al potere. Anche in libreria. E' uscito proprio oggi il libro intitolato "Gli haiku della gentilezza – Chi l'ha detto che non siamo poeti?", una raccolta di una cinquantina di poesie scritte dai venti alunni della Classe Terza B della Scuola Primaria di Villamarina di Cesenatico dell'anno scolastico 2022/2023 sotto la supervisione dell'insegnante Moira Cascili e della Vicepreside Patrizia Gregori.

“Tale libro è solo la punta dell'iceberg di un ben più ampio progetto improntato sulla promozione universale della gentilezza – spiegano le redattrici Cascili e Gregori – e contiene una cinquantina di versi poetici giapponesi scritti dai nostri bambini. La stesura congiunta di questa opera ha affascinato sin da subito i nostri piccoli poeti. Crediamo fermamente che occorra investire sui bambini. Bisogna ripartire da loro per costruire un mondo migliore. E questo libro ricco di passione può essere davvero un ‘piccolo' grande punto di partenza…”.

La pubblicazione, edita da Il Ponte Vecchio di Cesena, è in vendita al prezzo speciale di 8 euro presso la Libreria Cartamarea di Cesenatico (Viale Baldini 26). Ma potrà essere acquistata anche sabato 20 maggio, direttamente alla Scuola Primaria di Villamarina. In occasione della festa delle famiglie di fine anno.