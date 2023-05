Ciclismo: prima volta alla Nove Colli per il grande Miguel Indurain

Sport

Cesena

| 13:05 - 11 Maggio 2023

Miguel Indurain PH ENERVIT.



La Nove Colli di quest'anno sarà un vero e proprio ritrovo per le leggende del ciclismo. Dopo l'annuncio della partecipazione di Beppe Saronni – per la prima volta iscritto a una Granfondo nella sua carriera – un'altra stella arriva a Cesenatico: è Miguel Indurain, Enervit Ambassador, che domenica 21 maggio è pronto ad attaccarsi il pettorale per correre per la prima volta la Nove Colli. Il campione spagnolo affronterà il percorso da 200km e senza dubbio è il ciclista più vincente della storia a prendere parte alla Granfondo: 2 Giri d'Italia, 5 Tour de France in fila , Oro mondiale a cronometro nel 1995 a Duitama, Oro olimpico a cronometro ad Atlanta 1996 e una carriera che ha fatto la storia del ciclismo moderno.



Quella di Indurain è anche una partecipazione sentimentale, lui che ha sempre ribadito di essere molto legato al ricordo di Marco Pantani e che per la prima volta arriverà a Cesenatico. Era il 1994 e un giovane Marco Pantani si presentava al mondo al Tour de France mentre Miguelon già faceva parte dei fuoriclasse dello sport. È passato tanto tempo, ma non sembra passato nemmeno un giorno.