Tennis, memorial 'Sandrino Boschetti': quarti per Vagnini, Baldinini, Pozzi e Montemaggi



Rimini

12:24 - 11 Maggio 2023





Si è allineato ai quarti di finale, in programma oggi dalle 18.30, il memorial “Sandrino Boschetti”, il torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba e dedicato al ricordo di un grande amico del tennis romagnolo, dirigente del Circolo e giudice arbitro e di sedia. Conquistano un posto tra i primi otto due portacolori locali, Pietro Vagnini, n.2 del seeding dietro ad Andrea Bacchini, e Pietro Montemaggi, Federico Baldinini (Ten Sport Center) ed Edoardo Pozzi (Coopesaro Tennis). Notevole per intensità il match vimto da Vagnini su Dario Zamagna (Ten Sport Center).

Ottavi: Andrea Bacchini (3.1, n.1)-Andrea Battazza (3.3) 6-2, 6-0, Riccardo Livi (3.3)-Alessandro Manco (3.2, n.4) 6-2, 3-6, 10-4, Tommaso Amati (3.3, n.6)-Pietro Rinaldini (3.4) 6-2, 2-6, 10-8, Francesco El Dakhloul (3.3)-Enea Vinetti (3.3, n.7) 6-4, 7-5, Federico Baldinini (3.2, n.5)-Edoardo Federico Manfredi (3.3) 6-2, 6-0, Edoardo Pozzi (3.2, n.3)-Alessandro Pesaresi (3.3) 6-4, 6-7, 10-3, Pietro Vagnini (3.1, n.2)-Dario Zamagna (3.3) 2.6, 7-6, 10-5. Quarti anche per Pietro Montemaggi (3.3).

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Massimiliano Donnarumma.