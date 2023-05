Volley giovanile, continua il buon momento della Beach & Park San Marino  

Sport

Repubblica San Marino

12:20 - 11 Maggio 2023

La under 17 2022/2023 della Beach & Park.

Continua il buon momento delle giovanili della Beach & Park San Marino. Dopo le squadre femminili che hanno raggiunto numerose finali provinciali e regionali, anche le giovanili maschili hanno ottenuto buonissimi risultati sotto la guida del coordinatore tecnico del settore maschile Stefano Mascetti (anche il Ct della nazionale e l'allenatore della serie B maschile).



“Partiamo dall'under 19 che domenica 4 giugno gioca la finale per il titolo provinciale contro un avversario ancora da definire. – Inizia a raccontare Leo Gennari, dirigente del settore maschile della Beach & Park. - Il girone deve ancora concludersi ma i nostri ragazzi sono già sicuri del primo posto. Di questo gruppo fanno parte anche alcuni under 17. Fra questi Nicolò Conti che quest'anno ha trovato qualche spazio anche in serie B. La under 17, dal canto suo, è vicinissima a conquistare il terzo posto nel suo raggruppamento provinciale. Non andrà in finale ma c'è da dire che a gennaio ha perso Federico Borghesi, un altro giovanissimo (classe 2006) che ha trovato diversi spazi in serie B prima dell'infortunio. Under 19 e under 17 sono allenate da Marco Ricci”.



“Davide Mussoni è invece l'allenatore della under 15. – Continua Gennari. - Anche questa squadra è terza in classifica nel suo campionato provinciale. C'è una piccolissima speranza che arrivi in finale per giocarsi il titolo ma, vada come vada, hanno disputato un bel campionato. Infine, l'under 13 che sabato prossimo si giocherà la finale a tre per il titolo di campione provinciale contro Viserba e Bellaria.E' allenata da Riccardo Cicconi, il secondo palleggiatore della serie B”.



“Tutta la dirigenza è molto soddisfatta dei risultati raggiunti – conclude Gennari. - Stiamo crescendo sia nel numero dei tesserati, sia nei risultati. Tutte le nostre squadre sono almeno sul podio in ognuna delle competizioni giovanili nelle quali ci siamo presentati al via. Molti giocatori hanno buone prospettive davanti a loro e, se saranno in grado di crescere e migliorare, diventeranno un buon serbatoio per la prima squadra”.