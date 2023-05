Settimana della Musica, Rimini festeggia con le scuole e la Sagra Malatestiana

Eventi

Rimini

| 12:00 - 11 Maggio 2023

Immagine di repertorio.

La Sagra Musicale Malatestiana da sempre guarda con attenzione ai più giovani, dando spazio ai nuovi talenti ma soprattutto cercando nuove strade per avvicinare un nuovo pubblico alle sale da concerto e ai teatri. Un percorso che prosegue anche per questa 74esima edizione della rassegna, che si apre con un appuntamento dedicato e realizzato dai più giovani, realizzato grazie al rapporto con gli istituti scolastici della città.



Il 15 maggio segna l'inizio della Settimana della musica, un calendario di concerti, workshop, seminari, mostre fotografiche nei luoghi d'arte di Rimini, con esibizioni di solisti, ensemble, orchestre e cori delle scuole secondarie di primo e secondo grado, realizzata in occasione della “Settimana nazionale della musica a scuola” iniziativa promossa dal Ministero dell'Istruzione. A Rimini la Settimana si estende fino al 4 giugno, per una programmazione nata dalla collaborazione tra il nuovo “Comitato Istituzioni Musicali” rappresentato da Liceo Scientifico e Musicale “Einstein”, Scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”, Banda Giovanile Città di Rimini e Conservatorio “Lettimi”.







Un cartellone unico di eventi che toccherà una molteplicità di spazi – Teatro Galli, Teatro degli Atti, Conservatorio Lettimi, Chiostro della Biblioteca, Piazza Cavour - in grado di rappresentare e valorizzare l'offerta di ogni singola istituzione, ma che allo stesso tempo alimenti collaborazioni, delle aperture e delle nuove progettualità artistico-musicali come ad esempio il potenziamento di un'Orchestra giovanile allargata.







La "Settimana della musica" è quindi una rappresentazione pubblica di un articolato sistema di formazione musicale cittadino che, in queste giornate, uscirà dagli istituti scolastici per animare gli spazi teatrali, le piazze, le corti del centro storico. Un lavoro di approfondimento che troverà un ulteriore, prestigioso riconoscimento, sul palcoscenico del Teatro Galli, nel cartellone ufficiale della 74esima Sagra Musicale Malatestiana.





Il programma completo della Settimana della Musica è disponibile qui



Si parte con i concerti di primavera (15-17 maggio), i tradizionali saggi delle scuole secondarie di primo grado, del Liceo Einstein, della Banda Giovanile, del Conservatorio Lettimi tra Teatro degli Atti e Corte degli Agostiniani. Si prosegue sabato 27 maggio con la mostra fotografica e le performance musicali al Conservatorio Lettimi. Tra gli eventi si segnala A-Mare (martedì 30 maggio, Teatro Galli), performance dai laboratori di teatro/danza, fotografia, poesia, rap, coro e musica del Liceo Einstein, Liceo Cesare-Valgimigli, ITTS Belluzzi-Da Vinci, ITES Valturio, ITT Marco Polo con il sostegno dei Piani di Zona del Comune di Rimini (ingresso a offerta libera), che sarà preceduto il 27 maggio al Conservatorio Lettimi dall'inaugurazione di una mostra fotografica ed esibizioni musicali. Il 1° giugno flash mob finale tra il Chiostro della Biblioteca Gambalunga e piazza Cavour con tutti i partecipanti al progetto. In programma poi un appuntamento spin-off: il concerto della Junior Band, la Banda Regionale Giovanile a RiminiTerme (4 giugno, ore 18:00), diretta dal Maestro Michele Grassani insieme alla Banda Giovanile Città di Rimini diretta dal Maestro Andrea Brugnettini.





Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero ad eccezione di “A-mare lo spazio bianco delle arti” che prevede ingresso a offerta libera con prenotazione on line.