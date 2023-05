Hotel Principe: il tuo Pet Lovers Hotel a Rimini

Attualità

Nazionale

| 11:33 - 11 Maggio 2023

Speciali ospiti dell'hotel.

L'Hotel Principe for Pet Lovers di Rimini è una tappa obbligatoria per tutti gli amanti degli animali che decidono di trascorrere una vacanza al mare. Nella capitale del divertimento, sempre pioniera nello scoprire e anticipare le mode, non poteva mancare un “pet lovers hotel”.

Vi starete chiedendo: “Di cosa si tratta?”



Un Pet Lovers Hotel come il Principe è un albergo che non si limita ad accettare o tollerare la presenza di animali domestici al seguito degli ospiti. Al contrario in questo hotel il nostro fedele amico è al centro delle attenzioni e gode di servizi esclusivi su misura per lui.



È semplicemente un luogo pensato per chiunque desideri una vacanza in compagnia del proprio amico a quattro zampe condividendo l'esperienza al 100% senza limitazioni.

L'Hotel Principe for Pet Lovers si trova a pochi passi dalla spiaggia di Rimini ed è convenzionato con il famoso stabilimento balneare “Bagno 81 Rimini Dog No problem”.

La struttura mette a disposizione degli ospiti camere spaziose, confortevoli e dotate di balcone, arredate in modo elegante e moderno e dotate di tutte le comodità necessarie per un soggiorno piacevole e rilassante. (vedi foto gallery 1)



Non mancano infatti l'aria condizionata, la TV a schermo piatto, il minibar e bagno privato con doccia e set di cortesia oltre a tutti gli accessori per gli animali domestici al seguito, come ciotole, cuscini per la nanna e biscottini di benvenuto.

All'Hotel Principe vengono spesso organizzati coinvolgenti raduni tematici nei fini settimana, dedicati agli amici a quattro zampe di ogni razza. I raduni prevedono un ricco programma di attività, sempre vario e divertente, adatto ad umani, cagnolini e cagnoloni di ogni taglia.

Durante questi eventi gli animali possono giocare, socializzare e divertirsi insieme anche in spiaggia, sotto la supervisione di istruttori esperti.

Il Principe Pet lovers Hotel si distingue dai semplici alberghi pet friendly per un'ampia gamma di servizi dedicati agli amati animali domestici: una nuovissima Dog bike per trasportare in tutta sicurezza i vostri cuccioli in giro per Rimini, un servizio di dog-sitting, ciotole d'acqua sempre fresca, biscottini e comodi cuscini disposti negli ambienti comuni per il confort del vostro fedele amico! (vedi foto gallery 2)



Inoltre nel negozio Piccolo Principe pet Shop adiacente l'Hotel, oltre a tanti accessori e abbigliamento per i vostri cuccioli, troverete anche il servizio di toelettatura professionale.

Ma il Principe non è solo un'ottima scelta per chi viaggia con i il proprio cane: è anche un luogo ideale per coloro che desiderano godere di una vacanza sulla riviera di Rimini in una struttura confortevole e accogliente.



L'albergo dispone di un ristorante interno che offre una vasta selezione di piatti locali e internazionali, tutti preparati con ingredienti di alta qualità e con una particolare attenzione alle esigenze alimentari degli ospiti.

L'Hotel Principe for Pet lovers è un luogo unico e speciale dove famiglie e coppie possono godere di una vacanza indimenticabile a Rimini, senza rinunciare alla compagnia dei propri cuccioli e con la certezza che saranno trattati e considerati come membri della famiglia.