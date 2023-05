Calcio, il Bellariva in Promozione. Mister Morolli: 'Abbiamo realizzato qualcosa di speciale'

Sport

Rimini

| 11:57 - 11 Maggio 2023

Il Bellariva esulta a fine partita. A destra con la divisa blu mister Denis Morolli.



Il Bellariva promosso in Promozione con il sigillo rappresentato dalla vittoria all'ultima partita in rimonta sul campo del Morciano per 1-2, è il capolavoro del tecnico Denis Morolli e della sua ciurma che ha fatto saltare tutti i pronostici della vigilia che accreditavano Morciano, Gatteo, Riccione, Villamarina e Roncofreddo come le favorite per il salto di categoria. E invece…



Mister Morolli, a cosa si deve questo successo?

“Abbiamo realizzato qualcosa di speciale, si è creato un blocco unico, veramente affiatato, tra squadra, staff, società: ringrazio per l' impegno, i sacrifici, la forza di volontà che abbiamo dimostrato tutti insieme soprattutto nei momenti più difficili della stagione. Uno spirito di gruppo difficile da trovare nel nostro mondo, anche a livello dilettanti”.



l vostro bomber Bargelli, classe 2001, ha segnato 30 dei 48 gol della squadra. Il gran merito va a lui?

“Bargelli è un grande giocatore, il top player. Dopo una stagione difficile a Pietracuta, in Eccellenza, in cui si era smarrito, ritrovando l'aria e l'ambiente di casa è riuscito a rilanciarsi e a mettersi in mostra per le qualità che sono sotto gli occhi di tutti. Leo si è calato perfettamente nella nostra realtà dimostrando il suo talento e il grande fiuto del gol. Negli ultimi due mesi si è allenato poco perché acciaccato e si è sacrificato stringendo i denti: per noi era troppo importante. Cinquantatre reti in due stagioni si commentano da soli. Ma chi dice che Bargelli è il Bellariva mi sembra sminuisca il valore della rosa”.







Ci spieghi meglio.

“Vi do qualche numero. Abbiamo vinto con sei punti di vantaggio sulla seconda, abbiamo perso solo tre partite, abbiamo la migliore difesa con 23 reti, negli otto scontri diretti con le quattro squadre alle nostre spalle abbiamo perso solo una volta, con il Gatteo. In trasferta abbiamo fatto 34 punti, più della metà dei 61 totali. Abbiamo creato un mix formidabile di giovani e giocatori esperti: con alcuni ho vinto in passato, con altri abbiamo raggiunto traguardi a mio avviso importanti per il momento e le situazioni in cui ci trovavamo. La stagione scorsa, dopo un avvio disastroso con cinque sconfitte di fila, abbiamo risalito la china fino a portarci a -2 dai playoff. Ci siamo rafforzati e cammin facendo abbiamo capito che avevamo il potenziale per arrivare in alto una volta toccata la quota salvezza di 36 punti, il nostro primo obiettivo. Si è creata l'alchimia giusta. Si dice: è la vittoria del gruppo. Credo che definizione più azzeccata non ci sia”.



Faccia un esempio.

“A Morciano abbiamo due risultati su tre a disposizione, andiamo sotto allo scadere del primo tempo in cui pur non entusiasmando abbiamo tenuto bene il campo. Può crollarci il mondo addosso. Invece, nella ripresa ci siamo ripresi la partita, con autorità, voglia di vincere. Si è vista la compattezza della squadra e i tifosi ci hanno dato la spinta giusta”.



Il momento più difficile?

“Dopo la sconfitta di Mondaino per 1-0, una partita in cui abbiamo pagato la tensione e trovato un avversario di valore, abbiamo dimezzato a tre lunghezze il vantaggio. Ma al lunedì mattina ero già certo che avremmo reagito. La partita seguente contro la Marignanese, una squadra all'ultima spiaggia e che ha messo in campo in quella partita ancora di più la rabbia e la voglia di salvarsi, è stata la più difficile: si doveva vincere a tutti i costi. Si è vista ancora una volta la straordinaria forza del gruppo, la voglia di non mollare quello che ci siamo meritati in lunghi mesi di sacrifici. Tre punti in tasca e il +3 confermato”.





La vittoria più esaltante?

“L'ultima, quella di Morciano. C'erano più di mille spettatori in tribuna, almeno 350 da Rivazzurra, Bellariva e Miramare, segno che il Bellariva, ultimo baluardo di Rimini sud, è riuscito ad unire frazioni che spesso calcisticamente non andavano d'accordo. Attorno al Bellariva si sono stretti vecchi e giovani. Una giornata così la ricorderò per sempre e la porterò nel mio cuore”.



Torniamo a Bargelli: è super richiesto. Che consigli gli può dare?

“In questi due anni Leonardo è maturato tanto, ha dimostrato di meritare anche categorie superiori alla Promozione. Sono certo che farà la scelta migliore”.



Mister Morolli, il ds Giulianelli ha detto che per lei è già pronta la riconferma .

“Adesso per qualche giorno godiamoci la festa, poi con la società affronteremo l'argomento”.