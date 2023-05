Skateboard, la sezione della Polisportiva di Riccione trasloca in via Puglia

Sport

Riccione

| 10:53 - 11 Maggio 2023

La sezione Skateboard.

La sezione skateboard trasloca in via Puglia a Riccione, dove la rinnovata pista immersa nel parco offre lezioni ai ragazzi del quartiere. Una scelta dettata dalla volontà di avvicinare lo sport anche ai ragazzi e alle famiglie delle zone periferiche della città. La pista si trova all'interno del parco adiacente alla scuola materna Fontanelle ed è stata attrezzata con tutte le strutture necessarie per avvicinarsi a questa disciplina sportiva, molto praticata dai più giovani generalmente in strada. Istruttori qualificati terranno lezioni per impartire le prime nozioni di skate, lo sport che migliora l'equilibrio, allevia lo stress e rende più pazienti, favorendo una sano stile di vita per i ragazzi. Ogni martedì e venerdì si terranno lezioni di gruppo, dalle 16 alle 18 (su 2 turni), dove verranno fornite le necessarie dotazioni di sicurezza (casco) e naturalmente lo skateboard. La prova gratuita è disponibile per tutti con tessera sanitaria.



Gigliola Mattei, presidente del Pattinaggio Riccione dichiara “vogliamo portare i ragazzi della periferia a conoscere lo sport dello skate, aiutandoli a socializzare e a conoscere una disciplina giovane e molto educativa, che abbiamo portato a Riccione sin dal 2017”.



L'assessore allo Sport del Comune di Riccione Simone Imola aggiuge: "Lo sport ha un grande valore per la nostra città: oltre a rappresentare un fondamentale volano per il turismo, è una componente essenziale per lo sviluppo psicofisico dei nostri ragazzi, ricopre un ruolo determinante nella nostra cultura, sociale e familiare, grazie alla sua funzione educativa. Obiettivo di questa amministrazione è sviluppare sport in ogni area della città di Riccione, portanto contenitori ed eventi in ogni quartiere".