'Sai che pesci prendere', a Rimini incontro sul consumo consapevole con Ausl Romagna

Attualità

Rimini

| 10:33 - 11 Maggio 2023

Immagine di repertorio.

Sabato 13 maggio, dalle ore 9, presso il Mercato Ittico di Rimini (via Fratelli Leurini,1, a sinistra del Porto), l' U.O. Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'Ausl Romagna – Rimini incontrerà, chiunque sia interessato al consumo consapevole, nella prima edizione dell'iniziativa "Sai che pesci prendere?"



"Lo spirito dell'incontro - spiega il dottor Luca Benedetto Baroni, direttore della Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale di Rimini - è quello di fornire al cittadino, un contributo per l'acquisto consapevole dei prodotti della pesca. L'incontro si svolgerà presso il mercato ittico di Rimini, rilevante nodo commerciale della filiera ittica locale e uno dei più importanti mercati d'asta della costa adriatica. Prevede una parte teorica ed un'esercitazione pratica per il riconoscimento delle principali specie ittiche e del relativo stato di freschezza, entrambe tenute da personale medico veterinario e da tecnici della prevenzione"