Famiglia Epifani chiede giustizia per la morte di Mattia: manifestazione rimossa dalla Digos

| 07:50 - 11 Maggio 2023

Mattia Epifani insieme alla madre Valentina Minnicelli. Il decesso nel 2020.

Il giudice ha respinto la richiesta di patteggiamento della ex fidanzata di Mattia Epifani, 18enne di Montescudo-Monte Colombo, che è morto per un arresto cardiorespiratorio dopo aver assunto oppiacei nella casa della ragazza. La madre e la sorella del ragazzo si sono costituite parte civile e hanno richiesto un risarcimento di 800mila euro e 250mila euro rispettivamente. Altre persone vicine alla famiglia hanno disteso uno striscione con le foto del ragazzo chiedendo giustizia, ma la Digos ha fatto rimuovere il manifesto, affermando che non era autorizzato. Ci sono anche altri due imputati, il padre del ragazzo e il pusher che ha venduto la droga ai due ragazzi. La madre di Mattia ritiene che la morte del figlio si sarebbe potuta evitare se la ragazza avesse chiamato immediatamente un'ambulanza e se avesse rivelato agli operatori sanitari quali sostanze aveva assunto Mattia. La consulenza tecnica ha stabilito che la causa della morte è stata l'assunzione di oppiacei da parte di Mattia.