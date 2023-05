Pistola per il tiro sportivo: è stata usata per fermare i ladri

Cronaca

Rimini

| 07:30 - 11 Maggio 2023

Foto di repertorio.

Ha sparato colpi di pistola in aria per fermare un gruppo di balordi che cercavano di rubare una cassaforte da 300 chili nella casa della sua anziana zia alle Celle di Rimini. (Vedi notizia). L'uomo ha riferito ai poliziotti che la pistola usata era regolarmente denunciata come una carabina usata per tiro sportivo. Gli investigatori stanno ancora lavorando sul caso, poiché sembra essere più di un semplice furto, ma una rapina, dato che la signora anziana ha mostrato segni di intontimento al suo risveglio, indicativi di narcotizzazione. Gli esperti cercano di verificare se i colpi sparati abbiano effettivamente contenuto proiettili reali o solo "aria".