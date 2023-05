Falsi crediti d'imposta: sei imputati compariranno davanti al tribunale di Milano

Cronaca

| 20:35 - 10 Maggio 2023

Sei persone che erano indagate per truffa ai danni dello Stato nell'ambito dell'inchiesta "Free Credit" a Rimini hanno avuto il loro caso trasferito a Milano in seguito all'eccezione di incompetenza territoriale presentata dai loro avvocati. Tuttavia, la Procura di Milano ha richiesto il processo immediato per truffa pluriaggravata ai danni dello Stato, sostenendo l'impianto accusatorio presentato dalla Procura di Rimini e dalla Guardia di Finanza. I sei indagati dovranno affrontare il processo davanti al tribunale collegiale. Cinque di loro sono sottoposti all'obbligo di firma tre volte alla settimana, mentre uno è in carcere per altre questioni. La truffa consisteva nella vendita di crediti d'imposta falsi, noti come "Bonus locazioni", "Sismabonus" e "Bonus facciate", per un totale di 440 milioni di euro.