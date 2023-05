Calcio RSM, il Tre Penne continua nel segno di Stefano Ceci

Sport

18:01 - 10 Maggio 2023

Mister Ceci e lo staff biancazzurro (foto FSGC/Pruccoli).





Dopo i festeggiamenti per il quinto scudetto della sua storia il Tre Penne continua a lavorare per questa stagione, con la preparazione della finale di Coppa Titano del 27 maggio contro la Virtus, ed è già proiettato verso il futuro. Il direttore sportivo Maurizio Di Giuli ha trovato l'accordo con il tecnico Stefano Ceci, che rimarrà sulla panchina biancazzurra anche per la stagione 2023-2024.



“La volontà di continuare insieme arriva da entrambe le parti - commenta Ceci -, negli ultimi anni abbiamo dimostrato di poter ambire alla vittoria, come è successo recentemente. La Società ha grande fiducia in me e di questo ne sono molto contento, speriamo di poter ancora raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo ogni anno”.



Non solo Stefano Ceci, ma tutto il suo staff tecnico viene rinnovato in blocco: dal preparatore dei portieri Claudio Bertoni, il preparatore atletico Fabio Deluigi, la fisioterapista Michelina Rotunno, il collaboratore tecnico Maurizio Ricci al viceallenatore Marco Protti. “Fra le mie richieste c'era quella di continuare a lavorare con persone di grande spessore sia dentro che fuori dal campo. Sono molto contento di proseguire insieme per il quinto anno consecutivo” commenta il tecnico biancazzurro.



Il tecnico del club di Città torna anche a parlare della vittoria del campionato, commentando: “C'è stata tantissima felicità. Ogni volta è una nuova emozione, arrivato al termine di un percorso incredibile e che quest'anno è riuscito ad avere continuità nel lavoro. Dopo aver festeggiato, ora è tempo che la testa torni al prossimo impegno”.



La stagione del Tre Penne non è infatti conclusa. Allo Stadio di Acquaviva si disputerà la finale 2023 della Coppa Titano BKN301 contro la Virtus: “Questa sarà una sfida molto importante, un obiettivo che avevamo puntato a inizio anno. La squadra si sta allenando con serenità, come giusto che sia, ma il nostro obiettivo è di alzare sempre l'asticella. Affronteremo una formazione che ha dimostrato negli anni di fare notevoli passi in avanti e al momento è in semifinale nei playoff di campionato. Noi vogliamo arrivare pronti a questa sfida” afferma Stefano Ceci.