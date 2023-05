Calcio giovanile, Gabicce Gradara: Juniores al secondo posto al torneo di Fermignano

Sport

Gabicce Mare

| 17:54 - 10 Maggio 2023

La squadra Juniores del Gabicce Gradara.

Risultati positivi per il Gabicce Gradara Juniores.





JUNIORES





Torneo "Vetrina del Giovane Calciatore"





Il Gabicce Gradara è sconfitto in finale dal Villa San Martino per 1-0 nonostantela superiorità numerica per gran parte della partita. Soddisfazione per il Gabicce Gradara che viene premiato con la Coppa Fair Play e con Gambini premiato quale miglior giocatore del torneo.



La rete partita al 6' con un tiro da fuori area apparentemente innocuo di Piccioni che sorprende Francolini. La posta in palio è alta e le due formazioni giocano soprattutto a centrocampo attenti a non scoprirsi. Al 10' il V.S. Martino rimane in 10 a causa di una gomitata che Belletti rifila a Magi F. Al 23' Gambini mira nell' angolino alto ma la palla va fuori. Nel finale di primo tempo, un incursione in area di rigore di Gambini crea scompiglio, la palla arriva a Gaggi che manda alto.



Nel secondo tempo si apre subito con una conclusione di poco alta di Sarli. Al 56' Francolini con un doppio intervento evita la seconda realizzazione del V.S. Martino.



Il Gabicce Gradara all'86' va vicino al pareggio. Gambini tira da fuori area il portiere respinge, sulla palla si avventa di testa Semprini che finisce sulla traversa. La partita si fa nervosa e il V.S.M. rimane in nove per l' espulsione di Bussetti. L'ultima palla gol ad un minuto dalla fine con il tiro di Sarli che finisce alta.



GABICCE GRADARA: Francolini, Mancini, Bacchini, Franca, Magi A. , Magi F., Fuzzi (8' s.t. Magi S), Semprini (23' p.t. Andreani), Sarli, Gaggi ( 6 s.t. Petese), Gambini. A disposizione Borselli, Bergamini, Della Chiara e Mouthatahhir All. Gaudenzi



Il Gabicce Gradara era arrivato alla finale piegando 5-2 il Femignano. La squadra di mister Gaudenzi va in vantaggio al 16' con Gambini che manda la palla in rete una corta respinta del portiere che si era opposto ad un tiro di Gaggi (1-0). Al 39' il raddoppio con Magi che su punizione dal limite insacca nel sette (2-0). Prima dello scadere della prima frazione, sugli sviluppi di un calcio d angolo, Gaggi realizza il 3-0.



Nel secondo tempo, il Fermignano entra in campo determinato e va subito vicino al gol. Poi al 48' accorcia su calcio di rigore calciato da Gasperoni (3-1). Il Gabicce Gradara ristabilisce le distanze al 70' con Gambini che realizza la doppietta personale (4-1). Il Fermignano non si arrende e dopo cinque minuti va di nuovo in gol (4-2). All'85' Bacchini imbecca in area Fuzzi che realizza il 5-2



GABICCE GRADARA: Francolini, Mancini, Bacchini, Franca, Mouthatahhir, Della Chiara, Magi A., Semprini, Petese (15' s.t. Andreani), Gaggi (10' s.t.Fuzzi, Gambini (1'' s.t. Nobile). All. Gaudenzi





COPPA PROVINCIALE





Pareggio tra Gabicce Gradara e Delfino Fano per 1-1. Il Gabicce Gradara parte subito forte e crea un'occasione con Sarli. Il gol arriva al 35' con Gaggi, servito da un perfetto lancio di Sarli (1-0). Un minuto dopo è Borselli che evita il pareggio ospite con un'ottima parata.



Nel secondo tempo la squadra ospite entra in campo con il chiaro intento di pareggiare e mette sotto il Gabicce Gradara che per il resto della partita soffre nella propria metà campo.



Al 51' gli avversari pareggiano con Sorcinelli che fa partire un tiro di mezza altezza che si insacca alle spalle dell' incolpevole Borselli. Gli ospiti continuano il pressing e creano diversi pericoli.



Al 75' Andreani stende in area Sorcinelli, l' arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Si incarica di batterlo lo stesso attaccante ospite, ma il subentrato Nobile gli nega la goia della doppietta personale respingendo il rigore. Il Gabicce Gradara è in affanno e fatica a oltrepassare la metà campo. Sul finale due occasioni per il Gabicce Gradara. Cecchini lanciato a rete viene steso dal difensore avversario che viene espulso per fallo da ultimo uomo e con Gaggi che non sfrutta al meglio un'azione da attacco



Il Gabicce Gradara disputerà la prossima gara di Coppa in casa lunedì 15 contro il Real Metauro.



GABICCE GRADARA: Borselli, Mancini (40' p.t. Cecchini ) Bacchini, Franca, Magi, Andreani F., Fuzzi (30'' s.t.Esposito), Semprini, Gaggi, Petese ( 30' s.t. Fronzoni), Sarli ( 30' s.t. Andruccioli). A disp: Della Chiara e Mouthatahhir All. Gaudenzi.