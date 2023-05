Volley D femminile: Titan Services contro Nettunia Bologna, prima sfida salvezza

Sport

| 16:49 - 10 Maggio 2023

Sabato 13 maggio alle 20, prima partita di play-out fra Titan Services San Marino e Nettunia Bologna. Si gioca sotto le due torri nella palestra comunale Moratello. Il ritorno sarà al Pala Casadei di San Marino sabato 20 maggio, alle 18. La vincente manterrà la categoria. La perdente dovrà giocare un secondo turno nel quale se la vedrà con una delle squadre vincenti dei play-off della Prima Divisione. Alla Titan Services, in caso di sconfitta con Bologna, toccherebbe una fra Uprise Rimini e Portomaggiore Ferrara. La vincente di questo secondo turno manterrà (o conquisterà) la serie D.

La Titan Services come si sta avvicinando a quest'appuntamento?

“Non sappiamo molto del Nettunia ma, come dico spesso, dobbiamo pensare più che altro a noi e al nostro gioco. – Chiarisce Wilson Renzi, coach della sammarinesi. - Sfrutteremo gli allenamenti di questa settimana per lavorare sui fondamentali nei quali siamo un po' più deboli, come la ricezione, per cercare di far lavorare più tranquille le nostre palleggiatrici. E lavoreremo anche per riportare in forma chi in queste settimane ha dovuto rallentare per qualche infortunio come, ad esempio, Ludovica Ghinelli. Fondamentale sarebbe portare via da Bologna almeno un set, meglio ancora due. Vedremo come risponderanno le giocatrici sul parquet”.