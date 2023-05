Calcio Promozione, capitan Quaranta: 'La Sampierana ai playoff si farà valere'

Sport

Cesena

| 16:28 - 10 Maggio 2023

Nicola Quaranta, capitano della Sampierana.

Per la Sampierana si è chiuso il campionato con la vittoria sul campo del Gambettola per 3-0, un match insignificante per la classifica che ha premiato la squadra di Bernacci con un turno di anticipo. Per la formazione di Barontini è stato il modo migliore per ritrovare smalto e fiducia in vista della finale playoff di domenica 21 contro la vincente di Novafeltria-Forlimpopoli che si affronteranno domenica.



Capitano Nicola Quaranta, cosa è mancato alla Sampierana nel rush finale?



“Abbiamo pagato un concentrato di assenze per infortuni, soprattutto quella di Lanzi, tuttora ai box, e squalifiche in un momento di difficoltà generale. Siamo scivolati due volte di fila e nella trasferta contro il Granata, squadra praticamente già retrocessa, invece di avere una reazione abbiamo pagato dazio in maniera assurda. Il Gambettola che è passato da questa situazione la stagione scorsa, ha saputo tenere duro nel momento di difficoltà e ha fatto valere la sua esperienza. Ci servirà da lezione per la prossima stagione”.



Avete qualcosa di cui rammaricarvi?



“La sconfitta di Fratta Terme ci sta, non quella in casa contro il Forlimpopoli. Abbiamo cercato di vincere in tutte le maniere per non farci agganciare o peggio superare dal Gambettola, invece siano stati beffati in extremis: avremmo dovuto accontentarci di un punto, sarebbe stato oro colato perché saremmo andati a -1 invece che a -2. Ma questo con il senno del poi, quando sei in campo non stai a fare calcoli. Contro il Granata inevitabilmente avremmo avuto un altro spirito e ci saremmo giocati tutto nello scontro diretto dell'ultima giornata. Credo che i veterani - e io sono tra questi - in una situazione di difficoltà dal punto di vista mentale avremmo dovuto essere un traino per i più giovani e invece così a conti fatti non è stato”.



Ora i playoff. Come ci arrivate?



“Abbiamo recuperato energie mentali dopo il tremendo ko e siamo pronti ad affrontare la sfida insidiosa, in partita secca, che non possiamo assolutamente sbagliare. Qualunque sia l'avversario, sarà una sfida tosta, e comunque noi dobbiamo pensare più in casa nostra che all'avversario, a giocare come abbiamo fatto per otto mesi. Sarebbe il coronamento di una stagione che ci ha visto protagonisti azzoppati per così dire sul più bello”.



Quaranta, a 36 anni che cosa farà la prossima stagione?



“A fine stagione con la società valuteremo la mia posizione, ora la nostra testa è ai playoff e vedremo quello che succederà. La squadra è competitiva e lo dimostra il bottino di 69 punti. Tanti. La rosa ha bisogno solo di avere qualche petalo in più”.