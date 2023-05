Estate a Rimini, presentato MareMonti: la Riviera si lega all'appennino del Cimone

Eventi

Rimini

| 15:39 - 10 Maggio 2023

La presentazione di MareMonti, Rimini.

Dalle parole ai fatti. A metà marzo ci fu il primo incontro a Rimini condividere il progetto MareMonti e oggi eccolo, come grande novità, fra gli eventi protagonisti alla presentazione ufficiale delle iniziative estive in programma, a cura di Piacere Spiaggia Rimini.





Ai 'Bagni Ricci di Mare' di Rimini questa mattina (10 maggio), alla presenza di tutti gli attori protagonisti di questa virtuosa alleanza fra istituzioni ed operatori dei due territori, è stato protagonista tutto il corposo calendario di iniziative.





MareMonti mira a promuovere complessivamente il territorio emiliano-romagnolo ed i suoi prodotti tipici, sfruttando i luoghi più frequentati dai turisti sulla Riviera e sull'Appennino e si aggiungerà ad un palinsesto corposo di appuntamenti che si svolgerà con la colonna sonora garantita da Radio Latte e Miele.





Dalle prossime settimane verranno proposti in spiaggia tantissimi piccoli eventi ed attività come il risveglio muscolare, i tornei sportivi, l'animazione per i bambini oltre che i grandi eventi come La Notte Rosa in Riva al mare e tanto altro.

La spiaggia con il format Un Mare di Sport si riempirà di eventi sportivi - Super Coppe, Tornei BeTable, FootVolley, Beach Volley, RunRise, Sup Yoga sull'acqua, Beach Tennis e Taqball - aperti a tutti gli amanti dello sport, che siano professionisti o amatoriali appassionati. Alcuni di questi eventi vedranno l'organizzazione dell'associazione FootVolley Rimini, dalla Shark Sport Events, di Fluxo e di Rimini for Mutoko.





Oltre agli eventi oramai consolidati, anche il "Privacy on the Beach" che alla sua terza edizione di "Privacy on the road" sbarca in spiaggia. Sarà la prima festa a livello nazionale dedicata alla sicurezza e alla protezione dei dati personali, che affronta questi temi così importanti con uno spirito più "leggero" e smart.





Inoltre, nell'anno del centenario della costruzione dell'Aereonautica Militare, la pattuglia acrobatica farà tappa ancora una volta in Riviera e spargerà il tricolore nel cielo di Rimini mostrando le acrobazie e le scenografie che rendono le Frecce Tricolori famose nel mondo.





In vista proprio del grande progetto MareMonti, la notte rosa – evento consolidato nel panorama riminese – si trasforma portando in spiaggia non solo i classici format come Un Mare di Vino, Un Mare di Musica ed un Mare di Fuoco, ma per la prima volta sarà la Montagna a sbarcare sulla spiaggia di Rimini, direttamente con i piedi nell'acqua. Un'unione che porterà alla realizzazione di un grande show inedito tutto da scoprire. In occasione questa edizione di Un Mare di Rosa ci sarà il debutto di Un Mare di Piadina, tutto rigorosamente in Pink Edition.





Per concludere, durante questa stagione balneare ci sarà molto spazio anche per la solidarietà con l'associazione ONLUS Piccoli Grandi Cuori e con il progetto LinkOut (un innovativo software e un protocollo di accoglienza consapevole, che permetteranno alle persone autistiche e ai loro caregiver di frequentare serenamente la spiaggia realizzando il 1° sistema integrato per l'accoglienza consapevole).

Oltre ai vertici del Consorzio Piacere Spiaggia Rimini sono intervenuti il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e quelli del Comprensorio del Cimone (Stefano Muzzarelli di Fanano, Leandro Bonucchi di Montecreto, Fabio Magnani di Sestola, Lorenzo Checchi di Riolunato), la Comandante della Capitaneria di Porto di Rimini Giorgia Capozzella, il Direttore dell'APT Emilia-Romagna Emanuele Burioni, il Presidente di Confartigianato Imprese Demaniali Mauro Vanni, il Presidente di Confartigianato Imprese Rimini Davide Cupioli, la Segretaria Zona del Grignano per Lapam Confartigianato Modena e Reggio Emilia Romana Pollacci, oltre ai consorzi e agli imprenditori dell'accoglienza turistica.





Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad

I dati oggettivi della tassa di soggiorno ci dicono che la stagione è partita molto bene e ora acceleriamo con un palinsesto di eventi messi a punto dall'Amministrazione e da tanti operatori. Fra questi, Consorzio Piacere Spiaggia Rimini è ormai un partner per noi, esprime l'impegno coeso degli imprenditori balneari e il programma è di ottimo livello. Il progetto MareMonti l'ho conosciuto due mesi fa e ho subito dato un parere positivo perché sono convinto che insieme si possa essere molto ambiziosi.





Direttore dell'APT Emilia-Romagna Emanuele Burioni

MareMonti è un progetto strutturato e questo è un fattore fondamentale e non abituale. Spesso vediamo iniziative spot e invece qui si guarda in prospettiva fra due territori dinamici. Vedo ulteriori opportunità per ampliare gli orizzonti.





Davide Cupioli, Presidente Confartigianato Imprese Rimini

La nostra associazione non ha una tradizione di specializzazione sul turismo, ma rappresenta migliaia di imprese inserite nella filiera a supporto dell'economia portante del territorio. Il progetto nasce insieme ai colleghi di Modena nell'ambito del sistema Confartigianato Emilia-Romagna e mette a sistema delle eccellenze. Il progetto è un esempio concreto e sono convinto porterà grandi risultati in termini di promozione e di coesione fra imprese e territori.





Mauro Vanni, Presidente Confartigianato Imprese Demaniali

Aumentano i protagonisti della vita sul mare, si moltiplicano eventi e progetti. MareMonti è una cornice nuova ed efficace, che unisce due eccellenze per favorire la promozione di una offerta turistica completa e competitiva. In estate avremo la montagna del Cimone protagonista al mare, poi in inverno restituiremo la visita e faremo grandi cose insieme.