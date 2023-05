Calcio Eccellenza: Classe rinuncia al ricorso e accetta retrocessione sul campo

Sport

Ravenna

15:35 - 10 Maggio 2023

Un undici del Classe



La battuta è scontata: una società..di Classe. La squadra ravennate infatti è stata protagonista di una vicenda sportiva che merita i fari della ribalta.



Un passo indietro. Domenica scorsa (7 maggio), nell'ultima giornata di campionato del girone B di Eccellenza, il Sant'Agostino supera 2-1 il Sanpaimola, mentre la sua diretta rivale per i playout, il Classe, perde 3-2 in trasferta. I ferraresi raggiungono quota 45 punti, i rivali rimangono a 37. Un distacco che annulla lo spareggio salvezza: scoppia dunque la festa in casa Sant'Agostino. Ma c'è qualcosa di imprevisto, di inaspettato. Un errore tecnico, umano, quello compiuto dalla squadra impegnata contro il Classe, che opera sei sostituzioni. Si apre dunque la strada a un ricorso destinato a concludersi inevitabilmente con un 0-3 a tavolino a favore del Classe. In casa Sant'Agostino scoppia la disperazione: con i tre punti conquistati dagli avversari, i ferraresi dovranno rigiocarsi la permanenza in Eccellenza nello spareggio.



La società ravennate preannuncia ricorso, ma poi decide, con un grande gesto di sportività, di non darvi seguito. Il risultato viene omologato: il Classe sconfitto 3-2 retrocede in Promozione. Ma con questo gesto, scrive una bella pagina di sport.



