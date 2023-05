Misano Adriatico, il Gran Prix Truck nel segno della sostenibilità

Sport

Misano Adriatico

| 15:34 - 10 Maggio 2023

Grand Prix Truck al Mwc.

Manca sempre meno al ritorno del Misano Grand Prix Truck, la grande kermesse dedicata alla community dei camionisti e alla filiera dell'autotrasporto. C'è grande attesa per vedere in pista i 'bisonti della strada' nella tappa inaugurale del Goodyear FIA European Truck Racing Championship, il campionato europeo che attraverserà 8 Nazioni, con ben 32 gare e la novità della categoria dedicata ai giovani piloti (Young Drivers Champion).





Quest'anno la tappa misanese si lega al marchio Rubia Engine Oil, la gamma lubrificanti che la Compagnia TotalEnergies dedica al trasporto pesante. A Misano, in particolare, sarà presentata Rubia Optima, la nuova gamma di lubrificanti che ha il vantaggio di proteggere sia i motori più recenti che quelli più datati, consentendo una gestione ottimizzata della flotta e contribuendo a ridurre i costi operativi. Protezione dall'usura, resistenza all'ossidazione, maggiore pulizia e protezione del motore. Completano la gamma i Rubia Optima 3500 e 3100, ma anche il più recente Optima 4100 XFE 5W30, con prestazioni fuel economy e ultra fuel economy.

TotalEnergies è anche fornitrice unica, per l'intero campionato, di biocarburante HVO100, prodotto da rifiuti, residui e prodotti di scarto, che forniscono una soluzione alternativa per utilizzare le risorse agricole come parte di un approccio globale all'economia circolare. Si tratta di un diesel paraffinico sintetico, certificato sostenibile, in conformità con la direttiva sulle energie rinnovabili dell'Unione Europea. Adatto ai veicoli pesanti da 1200 CV e 5,3 tonnellate, è in grado di ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 50% e fino al 90% rispetto a un carburante standard per l'intero ciclo di vita del prodotto.

Una tendenza alla sostenibilità che, nel Goodyear FIA European Truck Racing Championship, trova espressione, oltre che nell'impiego di carburante 100% sostenibile, nella rigenerazione degli pneumatici da gara per una seconda vita su strade normali.

Dallo scorso anno, inoltre, gli organizzatori del FIA ETRC promuovo il FIA Innovation Camp, un'area espositiva che ha come scopo quello di promuovere lo sviluppo sostenibile e aumentare l'impiego di tecnologie alternative nella filiera e tra i camionisti.





Tutte queste buone pratiche hanno permesso al Goodyear FIA ETRC di guadagnare le prime posizioni, con una menzione di merito, nel Sustainable Championships Index™. La classifica che valuta le prestazioni di sostenibilità dei campionati di sport motoristici ha riconosciuto gli sforzi della serie per raggiungere le emissioni zero entro il 2038 e l'utilizzo della sua piattaforma per guidare il cambiamento nel settore dei trasporti.





Nel segno della sostenibilità anche la gara della smart e-cup, che affiancherà in pista il FIA ETRC. Si tratta del primo campionato turismo elettrico al mondo, la cui sesta stagione partirà da Misano World Circuit.

La serie ufficiale Mercedes-Benz Italia, promossa e gestita da LPD Italia, vede in pista la versione racing full electric della 'piccola' smart EQ fortwo, l'iconica biposto di casa smart.





La sostenibilità guida da anni anche le scelte di Misano World Circuit che si è visto recentemente confermare la certificazione ISO 20121 per il Sistema di Gestione Sostenibile degli Eventi. Tra le varie scelte sostenibili adottate dal circuito, grazie alla collaborazione con Atlante, società del Gruppo NHOA, la presenza di sei stazioni di ricarica fast e quick accessibili al pubblico e disponibili sulle principali applicazioni di servizi per la mobilità elettrica.

Atlante sta sviluppando la più ampia rete di ricarica rapida e ultrarapida del Sud Europa e la prima integrata al 100% con la rete elettrica, alimentata da energia rinnovabile e sistemi di accumulo per favorire la transizione verso una mobilità più sostenibile in Italia e in linea con gli obiettivi del pacchetto "Fit for 55" dell'Unione Europea.