Meteo: continua il maltempo. Nuova allerta per piene dei fiumi e frane

Attualità

Rimini

| 15:15 - 10 Maggio 2023



Per la giornata di domani (giovedì 11 maggio) la protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo "arancione" per rischio idraulico e "gialla" per criticità idrogeologica che interessa Rimini e le località della costa romagnola.



L'allerta assume il livello del codice "rosso" per i comuni collinari della Provincia e per le zone collinari e di pianura bolognese, ravennate e forlivese connesse alle numerose vulnerabilità ancora in atto sul territorio interessato dagli eventi del 2-3 maggio.



Le previsioni parlano di deboli precipitazioni sul territorio regionale. Per le precipitazioni elevate della giornata di mercoledì 10 maggio, si prevedono piene su tutti i corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione. A seguito delle estese e intense precipitazioni dei giorni precedenti, saranno possibili fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, più diffusi nel settore collinare centro orientale.



A scopo cautelativo il Comune di Rimini ha attivato il presidio territoriale di protezione civile per seguire l'evoluzione delle condizioni meteo.







Tutti i consigli e le informazioni nel portale della Regione Emilia Romagna a questo indirizzo: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it