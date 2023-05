Vamos a Riccione: il programma completo del revival Takes Over

Eventi

Riccione

| 15:07 - 10 Maggio 2023

Johnson Righeira.





Giovedì 11 maggio al via la seconda edizione di Takes Over l'evento dedicato alla musica dance degli anni '70, '80, ‘90, dall'afro al funky alla new wave, con un focus specifico sull'Italo Disco.



Il festival, in programma a Riccione dal 12 al 14 maggio 2023, ha in programma una straordinaria preview giovedì 11 maggio al locale Frontemare con una serata dedicata ai quarant'anni di “Vamos a la Playa”, un brano new wave, elettronico che nel 1983 diventa un tormentone mondiale. Ospite d'onore della serata Johnson Righeira reduce dalla sua prima partecipazione al Concertone del Primo Maggio, accompagnato dagli Evolution 80, la band ufficiale degli artisti anni '80.



La serata ospiterà anche le performance di Linda Jo Rizzo, nata e cresciuta a New York City ha portato la sua carriera di cantante in Germania nei primi anni '80 dove ha iniziato la sua scalata al successo con il suo primo gruppo femminile "The Flirts, George Aaron icona della italo disco che nel 1983 con “Somebody” ha conquistato tre dischi d'oro, posizionandosi ai primi posti della classifica di tutto il mondo, Romano Bais grande cantante e produttore degli anni '80. Ad animare la serata una speciale selezione musicale di Dj Maurino (Mauro Forbicini).



Venerdì 12 maggio a Riccione si entra nel vivo di Takes Over con un ricco programma di iniziative, garantite anche in caso di maltempo (per tutti gli aggiornamenti consultare il sito www.takesover.it).



Al Palazzo del Turismo di Riccione va in scena il racconto di un'epoca davvero irripetibile con la storia di un gruppo di ragazzi che frequentavano il Columbus, il parcheggio di Riccione, ora Piazzale Roma divenuto tra la metà degli anni 70' e i primi anni 80' punto di incontro di ragazzi e ragazze da tutta Italia. Nasce proprio qui una vera e propria tribù, con valori di amicizia, condivisione, e con la passione per la musica afrofunky.



Alle ore 14.30 (Palazzo del Turismo - 2° piano) è in programma la presentazione del libro di Andrea Castagnini “I ragazzi del Columbus”, alle ore 15.00 segue la proiezione del docufilm “I ragazzi del Columbus” di Paolo Galassi prodotto da Fabrizio Zanni per Minerva Picture.



Sempre venerdì 12 maggio dalle ore 16.00 presso il Samsara Beach Riccione (in caso di maltempo presso il Consiglio viale Milano 60, Riccione) in programma le fasi finali del Dj Contest Takes Over interamente dedicato alla musica ItaloDisco che ha registrato l'iscrizione di oltre 100 dj non professionisti provenienti da varie regioni d'Italia e paesi europei.



La serata di venerdi 12 maggio l'appuntamento è al Palazzo del Turismo/Piazzale Ceccarini, dalle ore 21.30 con le sonorità afro funky con dj Spranga (anticipato alle ore 20.30 dalla proiezione del docufilm “I ragazzi del Columbus”) per poi proseguire con la "Dj Story Takes Over" Il racconto musicale di trent'anni di storia della musica dance con Claudio Casalini, Roberto Turatti, Italoconnection, Marco Graziosi, Nello Jay, Dj Maurino.



La serata continua con la "Dj Night" al Consiglio (viale Milano 60, Riccione) con i dj con Rudy Corradi, Sergi Elias e Fabrizio Inti.



Sabato 13 e domenica 14 maggio appuntamento con Passione Vinile la fiera mercato del disco in programma in piazzale Ceccarini (in caso di maltempo Palazzo del Turismo), altri incontri ed eventi che culminano sabato sera con il Concerto per la Pace con la partecipazione delle grandi star della musica dance, special guest Ivana Spagna.