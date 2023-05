Novafeltria, l'impegno dell'Ic Angelo Battelli contro il cyberbullismo: incontro con l'avvocato La Scala

Attualità

Novafeltria

| 15:03 - 10 Maggio 2023

L'avvocato la Scala a Novafeltria.





"Neanche uno di più. L'indifferenza, il male oscuro che miete vittime tra gli adolescenti". È questo il messaggio che hanno potuto cogliere alunni e genitori dell'Istituto Comprensivo “A. Battelli” di Novafeltria all'incontro tenuto l'8 e il 9 Maggio dall'avvocato Antonio Maria La Scala, esperto di reati commessi on line a danno di minori e volto noto della Televisione Nazionale.



Più volte in questi anni, ha fornito infatti un contributo determinante nella soluzione di casi di minori scomparsi, in collaborazione con la trasmissione “Chi l'ha visto”. È proprio illustrando alcuni di questi casi che l'Avvocato La Scala si è voluto soffermare sul filo comune che li lega tutti: l'indifferenza, un sentimento che divide e logora i rapporti tra le persone.



È l'indifferenza dei loro compagni di giochi che ha fatto morire i fratellini di Gravina “Ciccio e Tore”.



È sempre l'indifferenza degli amici di classe di una quindicenne che, drogata ad una festa privata, l'ha condannata ad una vita di sofferenze per uno stupro subito.



È con la maestria di chi si è battuto personalmente sul terreno, che l'Avvocato La Scala ha illustrato i pericoli derivanti dall'uso inconsapevole del web, rammaricandosi di non essere riuscito a salvare tutti i ragazzi vittime del bullismo e del cyberbullismo, che ogni giorno si tolgono la vita. "Aiutiamolo ad aiutarci" è il messaggio da condividere.